En una decisión que sorprendió a los seguidores de Tonka Tomicic, la exmodelo decidió borrar todo su contenido de su Instagram. De esta forma, la animadora expuso a través de un emotivo video, que relatará con “su voz” su propia vida.

Así lo mencionó a través de la red social, en un aviso que no pasó desapercibido, ya que la publicación suma millones de likes.

En este sentido, en el trailer de “Tonka: Lo que soy”, Tomicic expresa que la vida “se me vino encima”, esto a raíz del Caso Relojes, puesto que su exmarido, Marco Antonio López, más conocido como Parived, hiciera uso de cheques a su nombre para adquirir los costosos relojes.

Asimismo, mientras el registro intercala varias imágenes de Tonka, en la playa o compartiendo con su familia, la exrostro de Canal 13, enfatiza que se sintió “tonta”.

Por esto mismo, con un impactante discurso, explica que necesitaba “vivir mi propio infierno”.

“Soy muy de lamerme mis heridas sola. Me escondo, pero yo me veo mis cicatrices y cuando las veo, me gustan, porque me marcan y me demuestran todas las veces que me he levantado y me voy a volver a levantar una y otra vez”, relató.

El drástico cambio de Tonka Tomicic

Sumado a ello, en el perfil de Instagram, el video está acompañado de una descripción que la presenta ante el mundo. “Soy Tonka Tomicic Petric. Diseñadora, modelo, animadora, aprendiz de bailarina, cocinera, lectora voraz, entreno casi a diario, soy alegre, soy hermana, amiga, tía, hija y perruna. Aquí estoy, en lo cotidiano, lo íntimo, en el amor con las personas que quiero, que amo. Lo que soy”, escribió.

Hasta el momento, se desconoce si se trata de un documental que será estrenado en alguna plataforma de streaming. En la reciente emisión de Primer Plano, informaron que el material había sido filmado por amigos de la animadora.