Josué Bernal y Raimundo Cerda casi llegan a las manos en un tenso episodio de Palabra de Honor. La disputa surgió cuando Cerda nominó a Bernal, acusándolo de inseguridad y de querer competir con él. La discusión escaló con insultos y amenazas, revelándose que la verdadera razón del conflicto era Gala Caldirola, ex de Cerda. Las tensiones subieron con desafíos a pelear y gritos, hasta que el animador Sergio Lagos debió intervenir para calmar la situación.

Aunque es común que en los episodios de ‘Corte Marcial’ de Palabra de Honor se vivan roces entre los participantes, en el último capítulo del programa Josué Bernal y Raimundo Cerda casi llegaron a las manos.

Todo se dio cuando el ex Gran Hermano eligió al español como su nominado: “Noto tus inseguridades. Desde el día que llegué note que algo te pasó, algo interno, y te lo dije ‘tranquilo, que no voy a competir contigo"”, le aseguró.

Ante ello, Bernal contradijo sus palabras asegurando que solo minutos antes lo había escuchado decir que, en efecto, quería competir con él.

Tras esto, Cerda no guardó silencio y continuó arremetiendo: “Te aprovechaste de una situación, si no hubieras estado como estas todos los días, sentado y ni te veo”, le dijo en referencia a que no era un buen personaje dentro del reality.

Frente a ello, el español le prometió: “Haré que te tragues tus palabras”. Sin embargo, esto solo hizo enardecer el enojo del chileno, lo que dejó varias expresiones de sorpresa de sus compañeros, a su vez que Fer Figueroa y Natu Uturbias la calificaron como “pelea de musculines” (sic).

No obstante, en ese momento salió a la luz que la verdadera rencilla era por Gala Caldirola, con quien Cerda tuvo un fugaz romance en Ganar o Servir, y a quien el español ha intentado conquistar dentro de Palabra de Honor.

“Sí, ya vas a ver mi inseguridad, ya vas a ver”, le advirtió Bernal a Cerda, quien lo enfrentó: “¿Qué voy a ver, qué voy a ver?”.

Sin embargo, Bernal prefirió alejarse del conflicto y se dirigió a su asiento mientras Raimundo hablaba solo, pero este le lanzó una frase que lo hizo dar pie atrás: “¡Siéntate!”, le ordenó a los gritos, lo que terminó por sulfurarlo.

“¡Payaso, conmigo no vengas así!”, le lanzó mientras sus compañeros intentaban calmar los ánimos. “A ver si no te voy a tumbar yo, eres un chulo de mierda”, le dijo cuando Raimundo lo desafió a golpearlo en ese momento.

Finalmente, el animador de Palabra de Honor, Sergio Lagos, tuvo que intervenir y pedirle a ambos que volvieran a sus asientos.