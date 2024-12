El pasado martes, Canal 13 confirmó que Fanny Cuevas se sumó al reality show Palabra de Honor, el cual se emite actualmente en horario prime.

La ganadora de Mundos Opuestos, que permaneció alejada un tiempo de la TV, regresa a este formato televisivo.

De hecho, en declaraciones a la casa televisiva, Cuevas aseguró que había sido tentada para ingresar a otros reality shows, pero se había negado.

“Me han llamado de todos los realities y nunca acepté. Pero la gente me lo ha pedido tanto que me motivé. Todos me dicen que soy una ganadora y que me quieren ver porque soy del pueblo, así que lo haré por ellos”, sostuvo.

“Mi carácter sigue siendo el mismo, sigo siendo directa, si me molesta algo lo voy a decir y si tengo que enfrentar algo lo voy a hacer. Y yo creo que voy a tener conflictos con todos, porque nadie de los que está ahí es mi amigo”, agregó.

En la misma conversación, Fanny Cuevas lanzó una dura crítica hacia Oriana Marzoli, quien dejó el espacio hace algunas semanas.

“No sé cómo la gente puede querer a un personaje como ella, me molesta que la gente apoye siempre al extranjero y no al producto nacional”, señaló.

“Oriana es como un caso perdido porque viene, se llena los bolsillos y se va, se ríe de la gente”, cerró.

Hay que señalar que, el pasado lunes, Palabra de Honor mostró la despedida que participantes le hicieron a Catalina Pulido.

La actriz había dejado el espacio, en ese entonces, para cuidar a su hijo Sasha Von Knorring, quien permanecía en coma.

El joven murió el pasado 30 de octubre.