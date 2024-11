En el reciente capítulo de “Palabra de Honor”, Dash y Malito Malozo rememoraron con emoción su relación con Cangri. Durante una actividad donde compartían fotos del pasado, Dash se conmovió al recordar una imagen junto a su fallecido amigo en un auto, destacando su amistad desde los primeros capítulos de “Perla”. En una conversación sincera, Dash reconoció los errores cometidos tras alcanzar la fama, atribuyéndolos al ego y al orgullo. Malito, por su parte, reveló que estuvo con Cangri poco antes de su trágico fallecimiento en Antofagasta, lo que despertó en él el deseo de reunirse nuevamente con Dash. Ambos expresaron su afecto mutuo y la importancia de no dejar pasar tiempo en resolver conflictos.

Dash y Malito Malozo se emocionaron al recordar su relación con Cangri en el reality “Palabra de Honor” de Canal 13.

En el capítulo del pasado lunes en “Palabra de Honor”, se llevó a cabo una actividad donde los participantes del reality tuvieron que comentar fotografías del pasado.

Cuando llegó el turno de Dash (Maickol González), se mostró una imagen donde sale en un auto junto a su fallecido amigo Cangri, lo cual provocó tanto emoción en él, como en Malito (Matías Opazo).

Según recordó Dash, la foto trataba de cuando rodaron los primeros capítulos de “Perla”, donde consolidaron su amistad, pues anteriormente solo se conocían por ser compañeros de colegio.

Tiempo después, conocieron a Malito, tras la grabación de la segunda temporada.

Dash habla sobre su relación con Cangri

Luego de ello, Sergio Lagos consultó por lo que pasó después de su fama, a lo que contestó con gran sinceridad.

“De ser cabros de barrio, patos feos, como decimos nosotros, después a tener fama, dinero, mujeres. Nos nublamos un poquito, no éramos malos cabros, sino que eran embarradas, puras embarradas”, recordó Dash.

Durante la conversación se dio paso a la pregunta de cuando se separaron, a lo que aseguró que fue por el ego, problema de la música y opiniones.

“Lo que puedo aprender de eso es que el orgullo y el ego no llevan a nada, no hay que dejar pasar tanto tiempo para hablar y arreglar las cosas porque la vida es muy frágil”, complementó.

Según explicó en el emotivo espacio, al momento de la muerte de Cangri, ambos estaban distanciados. “Lo único que quería que era que el Cangri apareciera, correr a abrazarlo y que nos pidiéramos disculpas de una y volver a empezar”, dijo.

Palabras de Malito

Por su parte, Malito, muy emocionado, reveló que él estaba con su fallecido amigo en el norte justo antes del confuso incidente que terminó en su deceso.

“Yo estuve el último día con Cangri en Antofagasta y por cosas del destino me vine. Algo me dijo que me tenía que venir… Tomé el vuelo a las 5 de la mañana”, indicó.

Tras no tener noticias de él y los fatales resultados, Malito cuenta que surgieron sus deseos de volver a juntarse con Dash tras estar por un tiempo separados.

“Todos preguntaban por el Cangri, no sabían que pasaba con él y nada después lo encuentran muerto… De ahí nacieron mis ganas de juntarme con el Dash”, confesó.

“Nos dimos un abrazo y solo hablamos de lo mucho que no echábamos de menos y de ahí no nos separamos más, siempre le digo que lo amo” dijo muy emocionado.

Emotivo capítulo en “Palabra de Honor”: