Este pasado fin de semana habrían hecho ingreso al encierro los participantes del próximo reality de Canal 13, Palabra de Honor, a la casa ambientada en Perú, entre ellos, el hermano del fallecido presidente Sebastián Piñera, Miguel ‘Negro’ Piñera.

Pese a que Ganar o Servir aún es emitido por las pantallas del canal, los competidores del nuevo encierro ya estarían grabando los primeros capítulos, instancia en la que el artista habría decidido dejar el programa.

Así comentó el periodista Luis Sandoval en “Qué te lo digo”, quien aseguró que el menor de los Piñera habría renunciado luego de no poder soportar las actividades de estilo militar, por lo que se fue la primera noche.

“Esto fue en el aeropuerto de Lima. Se le acercó harta gente al ‘Negro’ Piñera para pedirle un saludo, una fotografía y él se habría ido de ‘tarro"”, aseguró el comunicador sobre una imagen de Miguel con un fanático.

Sobre la figura de televisión, Sandoval aseguró que: “No daba más, que estaba cansado, que no le gustaban las duchas de agua fría, que no le gustaban los participantes, y que efectivamente no le gustó el encierro y por eso, habría decidido renunciar”.

Negro Piñera no habría renunciado

Sin embargo, con el paso de las horas la teoría de que habría renunciado a Palabra de Honor se ha ido desmoronando.

Según consignó Fotech, Miguel Piñera habría dejado el programa por un problema de salud luego de sufrir una caída en una prueba física.

Tal como informó el portal, el cantante se golpeó la espalda, lo que lo dejó imposibilitado de seguir en competencia.

“El doctor le dio licencia médica para tratar el dolor”, habría dicho una fuente cercana al artista.

Con esto en consideración no se descarta que el ‘Negro’ Piñera pudiera retornar al encierro una vez que se haya recuperado de la lesión.

BioBioChile intentó obtener declaraciones del canal sobre la supuesta renuncia del cantante, a lo que se abstuvieron.