La famosa canción “Dubidubidu” de la cantante chilena, Christell Rodríguez, llegará a Just Dance en su edición 2025.

Tras dos décadas desde su creación, el hit “Dubidubidu” volvió a escucharse en historias y reels de usuarios en las redes sociales a fines de 2023 y los primeros meses de este año.

Tal fue el boom de la canción, que llegó al top de Spotify en Japón y fue todo un éxito en Estados Unidos.

Incluso durante el mes de mayo, Christell sacó nuevas versiones en tres idiomas de su famoso hit.

Pero ahora su canción dio un nuevo giro: será parte de Just Dance 2025, la saga de videojuegos que enseña coreografías de diferentes canciones.

La información fue confirmada por la página oficial de la franquicia, donde se publicó un video en sus redes sociales de un tierno gatito bailando al compás de la canción creada por la artista chilena.

“¡Echa un vistazo a Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa) de Christell entrando en la edición Just Dance 2025, disponible el 15 de octubre de 2024!“, se detalla.

Take a look at Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa) by Christell coming into Just Dance 2025 Edition, available on October 15 2024! pic.twitter.com/1VhgxnqIuH

— Just Dance 2025 Edition (@justdancegame) October 2, 2024