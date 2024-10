Un álgido capítulo de Gran Hermano se vivió la noche del lunes tras la eliminación de Alexandra \'Chama\' Méndez, que culminó con la renuncia de Manuel Napoli al reality. La venezolana fue eliminada con el 69,83% de los votos, lo que provocó la ira del italiano hacia Michelle Carvalho. Napoli amenazó a la brasileña en vivo, generando tensiones en la casa y preocupación entre los participantes. Amigos de Michelle en el exterior solicitaron protección para ella ante las amenazas de Manuel. Horas después, tras los mensajes de Alexandra, Napoli decidió renunciar, admitiendo que explotaría en el encierro y no sería feliz. Durante el episodio en vivo, confirmó su salida para cuidar su salud mental, siendo despedido por Michelle, quien reconoció la difícil convivencia.

Un álgido capítulo de Gran Hermano se vivió la noche de este lunes tras la eliminación de Alexandra ‘Chama’ Méndez, la que culminó con la renuncia de Manuel Napoli al reality.

Fue en la jornada de eliminación que la venezolana dejó el encierro con un 69,83% de los votos frente a Carlyn. Esta decisión del público no cayó nada de bien en el italiano, quien estalló contra Michelle Carvalho.

Durante el episodio en vivo, Napoli no dudó y amenazó a la brasileña frente a sus compañeros: “Si la semana que viene me tengo que ir, me iré feliz, pero seré tu pesadilla“, le aseguró.

Desde ese momento, se respiraba tensión en la casa, lo que dio pasó a distintas sospechas de los jugadores, quienes exteriorizaron su miedo por la reacción que pudiera tener el italiano.

Sin embargo, desde afuera del encierro, los amigos de Michelle se pronunciaron frente a la amenaza de Manuel, donde pidieron protección para la brasileña.

“Solicito protección ante las amenazas recibidas por uno de los participantes de Gran Hermano. No debemos normalizar este tipo de conductas en televisión”, escribieron sus cercanos en su cuenta de Instagram e hicieron un llamado directo al canal, a CNTV (Consejo Nacional de Televisión) y al Ministerio de la Mujer.

Los gritos de ‘Chama’ y la renuncia de Manuel a Gran Hermano

Solo horas más tarde, la promesa de Napoli tuvo un giro. Desde el exterior, la recién eliminada del programa, Alexandra Méndez, con quien tenía un naciente romance dentro del encierro, le envió decisivos mensajes al italiano.

“¡Manu, vete! ¡Manu, vete, no te quedes!”, le gritó repetidas veces, al mismo tiempo que Cony Capelli intentaba convencerlo de quedarse. “Me voy a ir. Si ella me lo ha dicho, me voy a ir”, decidió el italiano.

Tras ello, presentó su renuncia a Gran Hermano: “La verdad es que yo me iría ahora mismo porque sé que voy a explotar aquí y no voy a ser feliz“, admitió después de la jornada de eliminación en el confesionario entre lágrimas.

Pasadas las 24 horas de rigor, Manuel confirmó su renuncia al reality durante el episodio en vivo, donde aseguró que tomó la decisión con el fin de cuidar su salud mental.

“Creo que es lo mejor para mí (…) ojalá me pueda quedar a vivir en Chile porque al final he venido con esa intención. Mi sueño sigue en pie. No quiero estar triste aquí“, afirmó.

Tras comunicar su decisión, Michelle Carvalho le dedicó unas palabras de despedida a Manuel Napoli: “Me complica mucho expresarme porque no me siento orgullosa de la reacción que tuve ayer en la noche (…) siento que su presencia me hace sacar lo peor de mí, me hace la convivencia muy desagradable y muy difícil“.

“Encuentro que está bien y es muy válida su decisión. Él tiene que tener como prioridad su salud mental“, le recomendó.