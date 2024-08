Ni las peores películas de terror, ni los cuentos más oscuros, se acercan al calvario que vivió Jan Broberg, una actriz norteamericana que fue secuestrada dos veces durante su infancia por un amigo de la familia, quien abusó sexualmente de ella.

Pero no solo eso, sino que también abusó del resto de su familia. Su historia está disponible en libros y en un documental de Netflix llamado Abducted in Plan Sight (2017).

Ahora, su caso llegó a la televisión con una serie de galardonados actores, quienes son los encargados de contar esta historia que sobrepasa todo límite imaginable.

BioBioChile conversó con Nick Antosca, escritor y showrunner, líder en el género True Crimen, creador de esta serie y otros programas como Candy y The Act, la serie sobre el caso de Gypsy Rose.

Consultado sobre cómo nació su fascinación por este género, indicó que no necesariamente lo ha considerado así, sino que “me interesan las historias humanas que tratan de los extremos a los que pueden llegar los seres humanos”.

Cuando joven leía libros como Helter Skleter y A Sangre Fría, además de ver películas como Boys Don’t Cry o Heavenly Creatures, todas obras que, según Antosca, son “dramatizaciones poéticas de hechos reales que suceden y que implican crímenes extraordinarios, pero que también son poderosas historias humanas”.

De hecho, de las historias que recuerda, Boys Don’t Cry es la que más lo marcó. “Debía de tener 17 años o algo así, y sabía que quería ser escritor y narrador (…) esa película me afectó profundamente, es una experiencia que no es la mía, en un lugar en el que no crecí, pero la encontré, me mostró las posibilidades de ese tipo de narración en términos de su intenso efecto emocional en el público”, relató.

Un amigo de la familia

Sobre cómo nació la idea de llevar la historia de Jan Broberg a la pantalla, el escritor y productor dijo que vio el documental disponible en Netflix y le impactó.

Se puso en contacto con Jan y su familia tras leer el libro que ella escribió junto a su madre. “Cuando te adentras más en la historia, ves mejor que las vulnerabilidades que tenía esta familia son como las vulnerabilidades que todos tenemos. Todos tenemos debilidades que alguien que nos conoce muy bien podría meterse debajo de la superficie y explotar, y eso hace que la historia sea mucho más humana y cercana”, dijo Nick.

“Pude ver la serie como con un lienzo más grande para contar la historia en que podrías entenderlos mejor y seguir su viaje de una manera que ayudara al público a entenderlos, porque creo que la gente estaba muy impactada por el documental y dijo ‘¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste dejar que eso le pasara a tu hijo?’ y, ya sabes, la gente todavía va a decir eso hasta cierto punto, pero quería que entendieran mejor que estos son seres humanos como tú”, recalcó el hombre detrás de la serie.

Otro de los puntos que hace que esta serie sea lo más apegada posible a los hechos que en realidad ocurrieron, es que participó la misma Jan Broberg en la producción. De hecho, incluso actúa en el mismo programa.

Su madre y hermanas también estuvieron involucradas. “No pudimos haber hecho este show sin ellas”, indicó Antosca.

Fueron años de conversaciones para llevar a cabo la producción del show. De hecho, cuando Jan y su madre vieron las primeras escenas, le dieron tips a Antosca sobre cómo ocurrieron algunas situaciones, algo que para el showrunner fue un “recurso inestimable”.

El “Hermano ‘B"”, Un amigo de la familia

El actor, Jake Lacy, fue el encargado de representar a Robert ‘B’ Berchtold, o “Hermano ‘B"”, como le pedía que le dijeran.

Lacy es conocido por su participación en series como The Office, The White Lotus y Apples Never Fall, entre otros programas destacados, además de películas.

“Jake Lacy es un actor increíble. Es una persona maravillosa. Yo lo había visto en un montón de cosas a lo largo de los años (…) Siempre pensé que era un actor increíble. Siempre quise trabajar con él y se lo enviamos”, manifestó Antosca sobre el actor.

Nick enfatizó en que necesitaban un actor que pudiera encarnar y abrazar la “oscuridad dentro de él”, algo que Jake fue capaz de realizar. Incluso, añadió que “yo necesitaba a alguien que pudiera encarnar ambas cosas, alguien que pudiera hacer que el público entendiera por qué esta familia confiaba en este hombre y por qué ellos lo dejaron entrar en su casa una y otra vez, y nunca pensaron que podría ser malvado, hacer el mal”.

Finalmente, Nick dijo que lo que más le impactó del caso Broberg, es cómo termina, porque “es muy angustiosa y perturbadora, y no puedes creer por lo que pasó esta familia y las decisiones que tomaron en algunos casos”.

“Un amigo de la familia” es de 2022, pero llegará a Chile recién este 14 de agosto, a través del canal Universal, disponible en todas las empresas de cable. El reparto lo completan Anna Paquin, Colin Hanks, Mckenna Grace y Lio Tipton.