Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Jorge Aldoney, ex participante de Gran Hermano, criticó a los integrantes del reality que amenazaron con renunciar si no se les entregaba más comida. El grupo conocido como los "Mata Fama" reclamó la falta de alimentos en el sótano, donde viven los perdedores de las competencias semanales. La producción aceptó la renuncia masiva, indicando que las reglas del sótano no cambiarían.