Fue en marzo de 2023 cuando Valentina Roth se casó en una íntima ceremonia con el ortodoncista Miguel de la Fuente, con quien tiene una hija llamada Antonia.

En una reciente video en sus redes sociales, la bailarina reconoció que no atraviesan por una buena situación con su esposo.

De hecho, la exoarticipante de Calle 7 confirmó que ambos asisten actualmente a terapia de familia, para dejar atrás las diferencias.

“Tuvimos un fin de semana rico, tranquilo, en familia, el sábado fuimos a almorzar con Miguel”, expuso en un video en redes sociales.

“Cuando estábamos mal se notaba y cuando estamos bien también se cacha. La cosa es que estamos en terapia familiar, terapia con él y psicólogo aparte mío. Sí, porque una no puede sola”, agregó.

“No sería inteligente quedarse de brazos cruzados. Se cacha que no está bien, que yo no estoy bien y que el ambiente no está bien, y no hacer nada. En vez de preocuparse hay que ocuparse, así que acá estoy”, concluyó.

Hay que señalar que, en una reciente entrevista, Valentina Roth habló de las dificultades que tuvo durante el nacimiento de su hija

“Estuve junto a Miguel siempre al lado… Fue lindo, pero después pasó esto que me la entregaron bien y en la noche, yo veo que empieza a respirar como raro, como que las costillas se abrían un poquito más“, recordó en Podemos Hablar.

“Me paré, toqué el timbre de la enfermera, dije ‘algo está pasando’, y ahí se la llevan a la Neonatología y me dicen que se tiene que quedar acá hospitalizada“, añadió.

“Fueron 14 días donde yo tenía que estar a las 08:30 de la mañana hasta las 23:00 de la noche. No me podía quedar con ella a dormir, no dejan, entonces irme tan vacía, sin mi guagua, fue terrible“, comentó la bailarina.