Las españolas no se dieron tregua en el primer episodio de Ganar o Servir. Las discusiones comenzaron casi de inmediato.

La noche de este domingo debutó en Canal 13 el nuevo reality Ganar o Servir, el cual se desarrolla en Perú y cuenta con una modalidad de ‘señores y sirvientes’.

Lo cierto es que los roces y desencuentros no se hicieron esperar en el programa. Y, como era de esperarse, fueron la españolas Oriana Marzoli y Gala Caldirola quienes no se dieron tregua.

Todo inició cuando el grupo llegó hasta una carpa en el desierto, donde tenían que presentarse y comenzar a conversar. En ese instante, Marzoli y Caldirola ni se miraron.

Pero eso no quedó allí, ya que minutos después Oriana encaró a la exesposa de Mauricio Isla mientras charlaba con Fran Maira.

En ese instante acusó que Gala “quiso dejarla mal con Maira”, para que la modelo no le dirigiera la palabra.

Tras eso pudo verse una conversación entre ambas, donde Galadriel indicaba: “Yo no le he dicho a nadie que no hable contigo”.

Pero Oriana rebatió: “Le has dicho a Fran que no sea amiga mía, porque la van a funar en Chile”.

La situación estuvo lejos de calmarse, ya que segundos después Marzoli lanzó: “Intentaste robarme el novio, ahora robas maridos”.

Pero la modelo prefirió bajarle el perfil a la situación, indicando: “Han pasado años, ¡superalo mujer!”.

Hay que señalar que el programa inició justo después de la gran final de Tierra Brava, la cual enfrentó a Luis Mateucci con Fabio Agostini.