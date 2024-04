La próxima semana el nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, llegará a las pantallas, sin embargo, los participantes del encierro ya ingresaron a la casa-estudio hace varias semanas.

Por ello, la señal ha ido revelando algunos adelantos. En uno de los más recientes se pudo ver un nuevo altercado entre Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel.

En el registro compartido por Instagram se puede ver a las participantes en lo que parece ser una actividad en equipos, según se puede concluir a partir de sus ropas, las participantes son parte de los perdedores de la semana y, por tanto, los sirvientes.

“A mí patadas no me das”, se le oye a Oriana advertirle a Faloon, mientras esta última se le acerca de manera intimidante.

Tras ello, en otro clip se puede ver la continuación del altercado, donde la ex animadora de Sabores no esconde su molestia y la acusa de mentirosa, a su vez que Marzoli le espeta: “No me vuelvas a tocar, ordinaria”.

Cabe recordar que el programa se estrenará este domingo 21 de abril, después de la final de Tierra Brava.