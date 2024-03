Got Talent Chile vivió un incómodo momento, cuando un concursante realizó una sesión de espiritismo que dejó tiritando a Diana Bolocco.

La noche del domingo fue el estreno de la nueva temporada de Got Talent Chile en Chilevisión, donde se registró un show que dejó tiritando a Diana Bolocco y molestó a Leonor Varela.

Se trató de la presentación de Incertum, un espiritista español que mezcla lo paranormal con sesiones que han hecho temblar a presentadores.

Tal como se vio en el programa, Incertum le pidió a Diana Bolocco que escribiera un mensaje pensado en una persona, para luego invitar al resto del jurado al escenario a poner las manos en una mesa.

Bolocco, Leonor Varela, Francisco Reyes y Antonio Vodanovic se posicionaron en compañía de Julián Elfenbein. En un instante una mesa se levantó, cayó al suelo y se logró ver un mensaje escrito en una pequeña pizarra.

El mensaje habría sido para Diana, supuestamente desde “el más allá”, ya que ella pensó en su hermano fallecido al momento de escribir el mensaje.

Diana Bolocco se mostró consternada, nerviosa e incluso tiritando por el acto del espiritista, mientras que Leonor Varela manifestó su molestia.

Diana Bolocco y Leonor Varela por “sesión de espiritismo” en Got Talent

“Me puse muy nerviosa, y como que no quería pensar en mi hermano, pero es lo primero que me afloró, todavía sigo nerviosa, estoy tiritando”, dijo Diana.

Por su parte, la actriz chilena que ha triunfado en Hollywood, indicó que “yo estoy desconcertada, estoy incómoda, a mí me parece que son cosas demasiado delicadas para tratarlas con esta trivialidad. La muerte de un ser querido es algo sagrado para una persona, no tengo dudas de que esa persona está con Diana, pero nadie le pidió permiso para hacer esto, ella no dio su consentimiento, para hacer algo así, sin consentimiento, lo siento como una transgresión”.

Fuera de Leonor, los otros tres miembros del jurado votaron que sí, bajo el argumento de que como show fue una buena presentación, por lo que Incertum continuará en Got Talent.