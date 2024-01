La noche de este martes 23, Arturo Longton ingresó nuevamente a Tierra Brava, donde se reencontró con Shirley Arica. El chico reality no esperó ningún momento para aclarar las cosas con la concursante, comentándole sobre su situación sentimental afuera y sincerándose sobre sus sentimientos.

Arturo llegó temprano, por lo que sorprendió a Shirley despertándola, quien al verlo, lo abrazó de inmediato. “Pensé que te habías ido”, le dijo la peruana al chileno. “No, me quedé acá todo este tiempo (Perú). Si te dije que no me iba a ir. ‘Si se queda, me quedo, hasta que salga’“, le respondió Longton.

El reingresado comenzó a abrirse con Shirley. “Estaba poniendo en juego millones de hueas, tampoco te quería meter presión de nada. Me puse como a recapitular todo lo que habíamos vivido adentro, tuve tiempo para pensar todo y dije ‘no, me voy a entregar a la huea que sea‘, y estoy acá ya (sic)”, expresó Arturo.

Arturo se sincera con Shirley tras reingresar a Tierra Brava

“Dije ‘qué voy a hacer, si es inevitable la huea‘, no sabía cómo explicarlo. Era algo que tenía que suceder en mi vida y si no sucedía bruscamente, no iba a suceder nunca (sic)”, confesó el chico reality.

“Afuera quedó la cagá, se acabó así pero para siempre. Proceso de separación y toda la huea. Lo que yo te quería decir era que te quedara claro que es todo por mí, tú no tienes incidencia en ni una huea de todo lo que pase conmigo, quiero que no te achaques nada”, continuó Longton.

“Esto es mío. También es algo que yo venía arrastrando de antes, estaba metido en una monotonía que no me hacía feliz y no estaba viviendo la vida que yo quería. Tú los sentimientos no los puedes controlar, y tampoco me arrepiento, si es rico sentir eso, sentirme vivo. No es como que alguno de los dos lo buscó“, aseveró Arturo.

“Si no pasaba de esta manera, no iba a pasar nunca. Llevo veinte años metido en mi casa en una pieza viendo tele y no es la vida que yo quiero, y estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias, me da lo mismo”, cerró el integrante de Tierra Brava.