La noche de este miércoles el reality de Canal 13, Tierra Brava, mostró finalmente la pelea y posterior renuncia de Angélica Sepúlveda con Francisca Undurraga, esto después de que la modelo le lanzara una pala con excremento de los animales de la hacienda.

La pelea, que fue bastante álgida, se incrementó cuando la producción optó por amonestar a la ex Resistiré, en lugar de expulsarla por agresión, tal como lo pidió Sepúlveda. Tras esta decisión, que no cayó nada bien en la yungayina, renunció al programa.

Después de lanzarle una serie de insultos a Undurraga, ambas tuvieron que ser separadas por producción ante la amenaza de llegar a los golpes de Sepúlveda. Aunque Luis Mateucci y Daniela Aránguiz intentaron calmarla ofreciéndole agua, la “fierecilla” no accedió, puesto que se sentía muy furiosa.

“Que agradezca que no le saqué la concha de su madre (sic) alguna huéa (sic) me va a dar si no la sacan de este reality ahora. Yo voy a cuidar mi trabajo porque entré aquí a ganar, vine a trabajar, no tienen nada que criticarme”, lanzó evidentemente enojada.

Pese a que Undurraga tuvo que ser contenida por parte de la producción, Sepúlveda se mantuvo en la hacienda sin participar de las actividades del día, no obstante, hacia el final del día se pudo ver como Angélica tenía preparadas sus maletas y mochila a los pies de su cama. Sin embargo, en ese momento se dio un nuevo altercado.

Mientras varios de los participantes permanecían conversando en los peldaños de la escalera, la “fierecilla” continuaba guardando algunas cosas que le faltaban, lista para dejar la casa, momento en que Botota súbitamente decidió tomar sus cosas y dejarlas en la puerta de la hacienda.

“¿Se va? ¿Hay que sacarle las cosas para afuera?”, le consultó con un dejo de ironía a Mateucci. Acto seguido las saco en medio de las súplicas de Undurraga: “Botota, no por favor“, le dijo con el fin de calmar el conflicto, pero Sepúlveda ya lo había visto.

“Solo estoy ayudando”, dijo a modo de broma, pero no le causó gracia a Angélica: “¿Por qué dejaste mis cosas ahí? ¿Por qué tomas mis cosas? ¿Por qué te atreves a esa intromisión tan ordinaria? Haces lo que quieres, no tienes ningún signo de educación”, le lanzó molesta al transformista.

Luego de aseverar que se iría de la casa, pero primero le quitaría “las caretas” a sus compañeros, Botota fue más allá y dejó sus maletas en el portón mientras Angélica le espetaba: “Pobre, haga show, agarrándose de mis últimos minutos”, lo acusó.

Sepúlveda finalmente dejó el encierro en medio de las burlas de sus compañeros, quienes se regocijaban con el momento, sin embargo, el momento no se mostró por completo en pantalla.