El Gobierno desestimó la propuesta del general Ricardo Yáñez de otorgar un bono trimestral vinculado a licencias para los funcionarios de Carabineros, planteando que no es el camino adecuado. La idea del general buscaba reconocer el trabajo de los uniformados, aumentar sus remuneraciones y fomentar su permanencia en la institución. A pesar de esto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que no es apropiado asociar un bono a las licencias médicas, argumentando que podría incentivar conductas negativas.

Se trata de una idea del general Yáñez como una forma de reconocer la labor de los uniformados con un aumento en sus remuneraciones, incentivando además su permanencia en la institución y, de paso, aumentar el interés por postular.

Así lo señaló la autoridad policial, quien se tomó de las declaraciones del presidente Gabriel Boric en la ceremonia de aniversario de la policía uniformada.

“Sabemos que los carabineros, al igual que el resto de los funcionarios públicos, requieren reconocimiento a los incentivos por su función y vamos a elaborar una propuesta a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda que permita valorar de mejor manera el desempeño de los carabineros que trabajan día a día en funciones operativas, en las comunidades, en el terreno, reforzando de esta manera la prevención y el combate al delito”, señaló el mandatario pasado martes.

Al respecto, el general Yáñez reconoció que “hay mucha expectativa respecto a eso, es un tema que se está trabajando hace mucho tiempo en la institución junto a la autoridad de Gobierno, el Presidente lo señaló también”.

En ese sentido, envió un mensaje a sus subalternos pidiendo que “tengan la tranquilidad de que nosotros ya hicimos una propuesta, presentamos un proyecto de una asignación laboral de los carabineros, trimestral, que en el fondo tiene que ser analizada obviamente por otro estamento, pero ya fue entregada a la autoridad”.

“Lo que hay que hacer es tener paciencia, tranquilidad, las cosas no son de un día para otro, requieren obviamente que haya una serie de procesos y análisis que muchas veces escapan a lo que uno puede hacer, hay muchas prioridades también en el país”, apuntó en entrevista con Mega.

Efectivamente, en octubre del año pasado el general Yáñez hizo llegar su propuesta al Ejecutivo. Mientras que el pasado 12 de abril la Secretaría General de Carabineros envió un oficio a la Dirección de Personal para elaborar de forma “urgente” informes para entregar al Gobierno, según publica La Tercera.

“De conformidad a lo dispuesto por la máxima autoridad institucional (…) respecto a la propuesta del proyecto de ley que crea la ‘asignación de participación laboral’ para el personal (…) orientados a mejorar las remuneraciones y beneficios a favor de los miembros de la institución (…) el general director ordena efectuar las correcciones detectadas, solicitar informes técnicos, financiero y jurídico, con la finalidad de continuar con la tramitación a la brevedad posible”, indica.

Lo anterior, “debido al interés de la máxima autoridad institucional de presentar los antecedentes a S.E. el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior, para la pronta materialización de esta iniciativa”.

Sin embargo, este miércoles la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “no es el camino”, cuestionando la idea de asociar un bono a las licencias médicas.

“Efectivamente, Carabineros hizo llegar una propuesta de bonificación al Ministerio del Interior y al Gobierno”, admitió.

“Un tema que está pendiente que tenemos que garantizar el compromiso del Ejecutivo, que es aumentar las dotaciones y las plantas de Carabineros. Necesitamos avanzar, lo que implica también recursos, y por eso el proyecto cumplimiento tributario”, afirmó Vallejo.

“Distinto es un bono asociado a las licencias médicas, porque sería reconocer que si se presentan licencias médicas, que no es porque se necesite, si no por otra razón, entonces no vemos de buena manera asociar bonos a menos días de licencia médica porque sería reafirmar que se está cometiendo una ilegalidad”, advirtió.

“Pero no queremos decir con esto que no van a ver incentivos porque el Presidente de la República justamente anunció beneficios para poder justamente incentivar el desarrollo de la carrera dentro de Carabineros”, concluyó la ministra Vallejo.