Un incómodo momento se vivió en el programa argentino ‘Bailando 2023’, donde Moria Casán y Carolina “Pampita” Ardohain son jurados.

Tal como consignó nuestro medio asociado Perfil, en medio del show de baile que conduce Marcelo Tinelli en el canal América TV, tuvo lugar un feroz cruce entre ambas divas de la tv transandina por una discrepancia sobre las puntuaciones.

“Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto”, dijo Ardohain.

Ante esto, Casán replicó: “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, Pampita, porque dice ‘lo que a nosotros no nos gusta, les regalan 10″.

Moria Casán a Pampita: “Dejá de gritar, loca”

Luego, el enfrentamiento comenzó a escalar. “Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan, soy una señora que nunca falta. que hace 33 años que estoy en (la obra) Brujas que debuto el 3 de enero, que me podría haber ido de vacaciones, pero no me voy”.

Ambas integrantes del jurado discutieron de una manera increíble y con un nivel de agresividad imponente. Moria tachó a Pampita de “ridícula y loca”, mientras la modelo antes le había señalado: “Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”.

“Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”, replicó Casán.

Anque el conductor del programa les pedía que cesaran la discusión, ambas hicieron caso omiso y continuaron con las acusaciones cruzadas a grito pelado.

Pampita acusó a la histórica diva de poner puntuaciones altas a algunos participantes por pedido de la producción, mientras que Moria le respondía: “no seas buchona (chismosa)”.

“Pero, ¿qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Ni por vos, ni por nadie. ¡Conmigo no te metas! A mí no me ningunea nadie. Me ninguneaban hace 7 años acá. Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie. ¿Por qué no te hacés cargo? ¿Qué es lo que te duele?”, fue otra de las réplicas de Pampita.

Después de una seguidillas de intercambios, la discusión concluyó cuando Moria Casán le dijo a Ardohain: “Respetá a la gente mayor, ¡ridícula!”