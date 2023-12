Este jueves finalmente se concretó el ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava. La panelista de TV encaró con dureza a Luis Mateucci en el encierro.

La entrada de Aránguiz generó sorpresa en el argentino y ‘Chama’. En un inicio Mateucci incluso se mostró sumamente molesto, y reaccionando a la defensiva.

No obstante, quien fuera su pareja en Chile durante 2023 respondió de inmediato: “Deberías aprender a cumplir tus promesas”. Ante eso el trasandino indicó que “no haría show frente a todos”.

Luego de unos minutos ambos fueron hasta la cocina de la casa, donde hablaron de forma más privada. Aránguiz se mostró muy dolida con el modelo.

“Cachai cómo estás actuando. Tú me dijiste, ‘Te prometo que no me voy a acostar con nadie dentro del reality’, y me han dicho que lo hiciste varias veces. Quedé de gorreada 20 años ¿Tú crees que me merezco algo así?”, indicó.

“¿Por qué me dijiste ‘espérame? ¿Por qué no me dijiste ‘Huevón, hace tu vida’? No te estoy echando la culpa de nada, pero habla como un huevón grande, eres una persona grande”, agregó.

Ante esto, Mateucci negó haber tenido algo más comprometedor con la venezolana, pero la exMekano no quedó conforme con la respuesta.

“Tú sabías que esto me importaba a mí, me dijiste que esperara y a los tres días estabas con otra mina, lo vi en televisión. Ella (Chama) me acaba de decir aquí que tu le dijiste que lo nuestro era un juego y que estabas con ella”, señaló.

Hay que señalar que Daniela Aránguiz también tuvo un encontrón con ‘Chama’, dejando ver que la relación entre las dos no será fácil.