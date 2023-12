La ex pareja del argentino ingresa la noche de este jueves en tiempo televisivo. La llegada de la panelista de televisión no estuvo alejada de las polémicas, puesto que al mismo tiempo ocurría una romántica y coqueta cita entre el trasandino y Chama, su actual pareja dentro del encierro.

Desde hace varias semanas se venía tentando cómo sería el ingreso de la figura televisiva, Dani Aránguiz, a Tierra Brava. La confirmación de la noticia llegó hace algunos días, cuando el mismo canal lanzó un corto adelanto del momento, puesto que su expareja, Luis Mateucci actualmente se encuentra en una relación dentro del programa.

Pese a que antes de ingresar al reality de Canal 13, el argentino y la panelista de Zona de Estrellas pusieron fin a su relación para dar más libertad a Mateucci, este hizo una serie de declaraciones al interior del encierro. La mayoría en conversaciones con Alexandra ‘Chama’ Méndez, con quien tiene un romance dentro de la hacienda.

Una de ellas fue respecto al estado de su relación, puesto que el trasandino aseguró no haber querido ponerle nombre a la relación, pero la mujer salió a contradecirlo: “Me pidió pololeo todas estas veces”, dijo en referencia a que él tenía intenciones de formalizar la relación al contrario de ella.

Ahora, según mostró en un adelanto Canal 13, la figura de televisión tendrá un glamoroso, pero provocador ingreso. En las imágenes liberadas por el canal se ve a la ex del Mago Valdivia entrar por la gran puerta de la hacienda, donde se encontró con sus compañeros, quienes no pudieron ocultar su sorpresa.

¿La razón? En ese mismo momento Mateucci estaba en una romántica cita con “La Chama”, la que implicó champaña y coquetos masajes. Es más, cuando regresaron a la casa de Tierra Brava, Dani Aránguiz conversaba con sus nuevos compañeros de encierro y ellos caminaban juntos vistiendo solo batas y sus trajes de baño.

Tras saludarse, la figura de televisión lanzó el primer ataque: “Nosotros nos debemos una conversación, parece (…) Hazte el hueón (sic) no más”, se le escuchó decirle a Mateucci. Momentos más tarde le pidió a Chama conversar, sin embargo, esta parte recién podrá verse este jueves en el capítulo de estreno.

Antes de su ingreso, la panelista de televisión se refirió a la relación de Mateucci con la venezolana, sobre la que dijo: “La verdad es que no puedo decir que me dolió, porque tampoco estoy enamorada, pero sí tengo rabia, la típica pica de las mujeres (…) Yo no obligo a nadie a estar conmigo y ya no peleo por hombres, durante 20 años lo hice y eso nunca más volverá a ser así”, aseguró.