En octubre pasado, luego de completar las diez pruebas del Decatlón de los Juegos Panamericanos 2023, Santiago Ford se llevó la presea de oro que emocionó a todo el país. El cubano, nacionalizado chileno, le daba una alegría más al país en medio de la crisis migratoria que ha causado gran polémica en la opinión pública.

Cuando se dio a conocer su historia detrás de su llegada al país, las emociones de los chilenos afloraron. Y es que la travesía que tuvo que atravesar el atleta no fue menor, puesto que cruzó a pie por nada menos que un campo minado, al que afortunadamente sobrevivió. Sobre esto entregó detalles el deportista en Podemos Hablar, de acuerdo a un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile.

“En Perú, yo venía en bus y la única persona que bajaron del bus fue a mí, yo creo que fueron directo a mí. Tenía 20 años, pero tenía la mente de un tipo adulto, porque yo en ningún momento me quebré, siempre me mantuve tranquilo, me mantuve sereno”, comenzó relatando.

No obstante, cuando bajó lo llevaron a una habitación donde lo obligaron a desnudarse: “Me metieron a un cuarto y me dijeron “sabe que usted está ilegal en este momento, lo podemos llevar preso”, yo dije “sí, lo sé. Yo voy a Tacna a regularizar mi situación migratoria”. Me dijeron “necesito dinero, sin dinero no te vas”. Me hicieron desvestirme completo, fue el momento más incómodo de toda mi vida“, confesó.

“Me quito la ropa, me quedo en calzoncillos y me dice “quítate los calzoncillos”, buscando si yo tenía dinero. Les doy 20 dólares y me montaron en un bus de vuelta y ahí me estaba esperando otra persona, que era la que me llevó hasta la frontera”, contó.

Tras esto, la persona en cuestión le recomendó no entrar por la frontera, sino que rodearla, puesto que no iban a dejarlo cruzar. Por ello le indicó que debía buscar el desierto y desde ahí dirigirse a una línea férrea: “De ahí caminas 3, 4 o 5 horas hasta llegar a Arica. Todo a pie, de madrugada”, le habrían dicho.

“Llegué al borde, me tiré hacia la derecha y empecé a caminar, cuando llevaba 30 minutos caminando había una cerca de alambres de púa; me pareció extraño, pero nada me iba a detener, yo la abro y cuando me meto, me hundo hasta las rodillas. Estuve caminando como 30 o 40 metros la cerca y salgo”, lo que Santiago no sabía en ese momento era que estaba atravesando nada menos que un campo minado con bombas antipersonales.

“Seguí caminando, encontré la línea del tren que me había dicho la persona. Estuve caminando 1, 2 horas hasta que ya era demasiado el cansancio, demasiado el hambre, deshidratado. Vi las luces del aeropuerto de Arica y me tiré hacia la carretera a hacer dedo, porque ahí no podía seguir caminando, estaba súper cansado, súper fatigado, las piernas no me daban, con hambre y sueño“, fue después de ello que un auto paró y le ofreció un asiento.

En ese momento el conductor “le preguntó quién era, le expliqué lo que había hecho, me dijo ‘usted acabó de nacer, porque esa arena, eso que usted acaba de pasar, donde se hundió hasta las rodillas, es un campo minado’. Yo no le quería creer”, admitió. Posterior a ello, cuando se estableció en Chile, aun con la duda, investigó al respecto y supo que esto era real.

El capítulo con Santiago Ford de Podemos Hablar se emitirá este viernes, donde también participará el humorista Álvaro Salas, además de las cantantes Daniela Castillo y María Jimena Pereira.