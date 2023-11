Jorge Aldoney vivió momentos de suspenso en el último capítulo de Gran Hermano. El modelo pudo verse “dando vuelta” la casa-estudio por un motivo particular: perdió el anillo con el que selló su relación con Skarleth Labra.

Las redes sociales estallaron con la situación, desatando una ola de memes y reacciones por el notable nerviosismo de Jorge, quien no quiso contarle de inmediato a Skarleth lo que había pasado.

En su desesperación, Aldoney acudió al confesionario para pedirle ayuda a Gran Hermano después de haber buscado por todas partes el anillo extraviado.

Jorge perdió el anillo que compartía con Skarleth y pagó penitencia

“Jorge, ¿cómo estás?”, le preguntó Big. “Pésimo, me mandé la media cagá, perdí el anillo (sic)“, le reveló Jorge. “En el patio. Me lo saqué, me lo amarré aquí y la huea ya no estaba. No. Estoy cagadísimo. Tiene que pasar esto rápido (sic)”, expresó el joven.

Gran Hermano le preguntó si Skar sabía de la situación, a lo que Jorge le confirmó que no. “Voy a dormir en la alfombra. Se va a enojar, sí, mucho“, le dijo Aldoney a Big .

“Puedes recuperar el anillo, pero vas a tener que hacer algo a cambio. ¿Qué canción romántica te gusta?“, le preguntó Gran Hermano, dando luces del desafío al cual tendría que someterse el modelo para recuperar la joya.

De tal forma, en la dinámica musical que se dio posteriormente en la casa donde los concursantes jugaron al “si se la sabe, cante”, Jorge cumplió con la penitencia impuesta por Big por haber perdido el anillo, cantándole La Incondicional, de Luis Miguel, a Skarleth.

Revisa aquí el momento musical: