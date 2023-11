Diana Bolocco, conductora de Gran Hermano, visitó por sorpresa la casa-estudio el pasado jueves 9 de noviembre. Los integrantes del encierro vivieron una emocionante jornada junto a la animadora, la que estuvo marcada por particulares momentos; uno es específico junto a Jennifer “Pincoya” Galvarini.

Coincidentemente, Jorge Aldoney formalizó su relación con Skarleth Labra durante la visita de Diana al encierro. El modelo sorprendió a la joven con un look formal para la ocasión, un ramo de flores y un par de sortijas cedidas por Gran Hermano para la especial instancia.

Pero esa fue sólo una de las escenas que acaparó miradas de televidentes y cibernautas en Internet. La situación que generó varias críticas en “X” (Twitter) fue el hecho de que Pincoya se vio muy cercana a Diana durante toda su visita.

Tal fue el acercamiento que la chilota incluso se probó el calzado de la hermana de Cecilia Bolocco; zapatos que el rostro de TV había usado en la gala de Viña del Mar.

Debido a que ambas mujeres calzaban lo mismo, y también a que Pincoya le entregó un presente a Diana en su visita, Jennifer le preguntó si es que podía obsequiarle el calzado.

La esposa de Cristián Sánchez le prometió a Jennifer que le enviaría un par igual de su colección personal. Sin embargo, en conversación con Página 7, Diana Bolocco aseguró que le dejó los zapatos que llevaba ese día.

“Le dejé los zapatos que usé, se los pasaron por el box de intercambio y ya los recibió. Pero todo esto lo van a ver el domingo”, contó la animadora al medio citado.

Por ello pudo verse momentos después de la salida de Diana cómo el par de sandalias de ya estaban en la repisa de Pincoya; aspecto que dividió las redes sociales.

Hubo quienes encontraron de “muy mal gusto” el accionar de Jennifer con Bolocco, así como también otras cuentas aseveraron que “la que puede, puede“.

