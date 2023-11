Este martes se concretó el regreso del programa Sin Filtros, el cual estuvo tres semanas sin emitirse debido a una ‘para’. El espacio volvió con Gonzalo Feito en la animación.

En este sentido, sobre el inicio, el periodista se tomó unos minutos para mostrar su satisfacción por haber retornado a la emisiones, tanto en televisión como redes sociales.

“Estoy muy feliz de encontrarme con mi familia, con la gente que he trabajado, con el equipo, porque son personas maravillosas, más de 40 personas trabajando para hacer el ‘mejor programa de la tv chilena”, inició.

Fue tras eso que ahondó más en la inesperada salida del aire del programa, asegurando que existió una crisis interna detonada por supuestas acciones en contra del equipo del espacio.

Mensaje de Gonzalo Feito en Sin Filtros

“Les quiero pedir disculpas, porque terminamos el programa de un momento a otro, muy brusco. Yo estoy acostumbrado a que me tiren ‘hate’ (odio), que me escriban pelotudeces (sic), que me amenacen, los panelistas también (…) pero lo que nunca nos había pasado es que se metan con la gente que está detrás de cámara”, indicó.

“Pasaron una línea que nunca habían pasado, publicaban fotos de su familia, direcciones, y la verdad es que eso genera una crisis interna. Pero como todos saben las crisis generan nuevas oportunidades”, agregó.

Sobre el final también anunció que el programa, de ahora en adelante, tendrá dos emisiones semanales. Esto de cara al próximo plebiscito constitucional.

“El equipo ha vuelto con más ganas, con más energía, así que les doy gracias a todo el equipo de Sin Filtros, porque so increíbles y no le podíamos fallar a la gente”, concluyó.