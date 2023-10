Ya fuera de “Gran Hermano”, iCata reveló un desconocido dato sobre sus excompañeros de encierro, en específico a los suscritos a la “Familia Lulo”.

A través de TikTok, y al recordar una conversación que tuvo con Pincoya (Jennifer Galvarini), la periodista comentó de dónde viene el término que se ha popularizado desde el inicio del programa.

“Esto me contó la Pinco y tiene relación con su hijito. Ella me contó que un día gatito (su hijo). Se estaba portando mal. Entiéndase a gatito como su hijo, porque así le dice”, comentó.

“Es un niño bien portado por lo que me contó, le gusta el deporte, tiene buenas notas, le gustan los videojuegos y el animé… Un día algo pasó, pero no recuerdo qué. La cosa es que lo retaron, y dentro de ese contexto, la Pincoya le dijo que era ‘un malulo’”, contó

“(Luego) gatito se puso a llorar, porque como es un niño tan bueno, no estaba acostumbrado a que le dijeran esa palabra, entre lágrimas y lágrimas, y la Pincoya se sintió mal. Y le dijo: ‘Ya, tranquilo, si no eres malulo, eres malulín, un lulito, un lulo’”, recordó iCata.

“Entonces dentro de la casa, como para la Pinco todos éramos medios malulos, nos empezó a decir lulos, que para mí se traduce como una persona que es buena, pero que hace cosas malulas”, dijo.

También recordó una variación del término que pusieron en práctica durante sus días en el reality show. “Las últimas semanas, Pincoya, Hans y yo nos decíamos ‘lulu’. No sé qué significa, me imagino que es una variación y como ya no me encontraba malula, me decía así”, agregó.