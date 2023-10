El fin de semana recién pasado pudo verse a Azzart Maveth, más conocida como la “tía de la micro”, celebrando el cumpleaños de Gala Caldirola junto a Fernando “Bambino” Altamirano.

Lo que llamó la atención de los seguidores de Gran Hermano y Tierra Brava fue un registro compartido en redes donde pudo verse a los exjugadores compartiendo junto a otros exchicos reality en un after luego de la fiesta.

Y es que se ha especulado mucho sobre el “coqueteo” entre ambos rostros televisivos. Recientemente, la “tía de la micro” conversó con Publimetro, donde aclaró varias dudas al respecto.

Según consignó el portal web, la exchica reality de Canal 13 se conoció con el joven años atrás, a través de una aplicación de citas. Azzart aseguró que Bambino sintió interés romántico por ella en aquel entonces.

“Hace muchos años pude tener una relación con él y fui yo la que no quiso”, contó Maveth al medio citado.

La ex Tierra Brava afirmó no cerrarse a ninguna oportunidad actualmente, dándole incluso luces a Bambino. “Ya me conquistó una vez, él tiene claro lo que tiene que hacer”, agregó la joven.

Si bien la relación no se concretó años atrás, ambos exparticipantes de realities mantienen una amistad hasta el día de hoy. ¿Será acaso que ahora la amistad pasará al siguiente nivel?