A la panelista del programa no le gustó para nada la reacción del participante, por lo que lo catalogó como "maleducado" entre otros adjetivos.

La noche de este jueves se vivió la ceremonia de salvación en el reality Gran Hermano, donde los líderes de la semana eligieron a Cony Capelli como la participante que no enfrentaría la eliminación este domingo.

Sin embargo, Sebastián Ramírez fue uno de los líderes de la semana que entregó sus argumentos para salvar a la bailarina de la eliminación, pero estos no fueron para nada positivos.

“Sé que esta persona (Capelli) nunca me salvaría, me pondría en riesgo. No es una persona 100% confiable”, le dijo frente a sus compañeros.

Cuando fue el turno de Capelli de hacer su respectiva replica, la bailarina fue interrumpida nuevamente por Ramírez, lo que molestó a los animadores del espacio, pues él ya había tenido su tiempo para hacer sus descargos sin interrupciones.

Fue precisamente este momento el que sacó ronchas en el panel de Gran Hermano, específicamente de Fran García-Huidobro.

“¿Te parece que Sebastián evade el conflicto? Voy a ser transparente. Ustedes se matan de la risa y a mí no me produce ni una gracia el tipo“, le dijo la ex animadora de Primer Plano a los animadores del programa.

A lo que agregó: “Lo voy a confesar, porque la producción así lo permite y lo exige a quienes somos panelistas del programa… A mí él no me produce ni media risa. Encuentro que es un tipo muy maleducado y falto de respeto, incluso con ustedes como conductores”, catapultó sobre Sebastián Ramírez.

Actualmente, Gran Hermano atraviesa su 16° semana desde que inició el programa, aun con más de diez participantes dentro de la casa y con Viviana, Lucas y Francisco (Papá Lulo) como los nominados para dejar la casa.