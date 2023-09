Francisca García Huidobro volvió a arremeter contra los eliminados de la casa más famosa del mundo que dormían en la apodada “pieza del after”.

“Aquí hay varios de esa pieza (…) que sólo resucitan en la prensa cuando hablan de Cony. Sino, no hay nada de qué hablar, digamos”, arremetió la presentadora de televisión.

La también actriz continuó: “Entonces, ¿hay una autocrítica también de decir ‘jugamos mal’? Porque, finalmente como bien decía Ariel, esto es un juego. ‘Jugamos mal. No supimos cuál era la estrategia’…”, le preguntó a Skarleth, Bambino, Lucas, Fran Maira, Trinidad y Ariel.

Sin esperar una respuesta, García Huidobro prosiguió pero refiriéndose en específico a Lucas: “Este es un reality de estrategia más que de, como decía Lucas, ‘quién es el mejor hermano’, porque me imagino que ahora sí te leíste el libro y cachai que no iba para allá la cosa. ¿Hay una autocrítica desde ese lugar?”, lanzó.

La última eliminada de la casa más famosa de Chile, Alessia, tomó la palabra. “Es que cuando tratamos de hacer una estrategia nos salió bien mal la verdad, entonces, después de eso nos seguíamos votando entre nosotros para que hubiera más gente en la placa, pero al final nada servía”, haciendo así un mea culpa frente a su método de competencia y el de sus compañeros.

🔴 No se los mandó a decir con nadie: “Hay varios de ustedes que (…) solo resucitan en la prensa cuando hablan de Cony, sino no hay nada de que hablar”

Que entren 10 guarenes si quieren, no tienen autocrítica no saben si quiera hablar de otra cosa que no sea cony, así como entren así van a volver a salir, porque no van a cambiar y si cambian ya sabemos que son caretas. Las ganadoras ya son pinco y cony 🏆

— noelia belen (@NoeeBelen22) September 21, 2023