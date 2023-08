A casi un mes de la denuncia por violencia psicológica y sexual hacia su expareja, el actor Willy Semler negó las acusaciones en su contra en el marco de su primera entrevista televisada desde que estalló el caso.

“Yo no tengo redes sociales… Fui el último en enterarme. Me llamó un amigo.‘¿Oye qué es esto que estás hablando?’. Ahí se me empezó a venir la cosa encima. No me derrumbó en ningún momento, pero sentí el golpe duro de la deslealtad, sin mencionar a nadie, y tuve que armarme para lo que venía“, dijo en diálogo con Nicolás Larraín en el programa “Not News”.

“Deslealtad de amigos. Todos los lugares donde estaba trabajando, muy selectamente… Nada le hizo caso a las redes sociales hasta que el asunto salió en la prensa”, añadió sobre las consecuencias laborales que trajo la denuncia.

“Yo soy un tipo del siglo 20, educado como caballero, con una timidez patológica, con decirte que yo nunca he dicho un piropo en la calle, porque me es incómodo, porque para qué decir un piropo… Obvio que niego rotundamente todas las acusaciones. Estoy muy tranquilo al decirlo. No es para nada mi caso”.

Willy Semler: “Yo tengo antropofobia, le tengo fobia al ser humano”

“Yo tengo antropofobia, le tengo fobia al ser humano, entonces soy muy solitario”, dijo antes de ser consultado sobre un supuesto embarazo de su denunciante. “Pienso que es parte del mise-en-scène (puesta en escena), pero es una opinión personal”, agregó.

“Ahora, presuntamente si hubiera un embarazo, no hay problema en reconocer la guagua, no hay problema en cumplir con mi deber como padre, pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido. No ha aparecido el asunto como un hecho de facto, y por algo será”, apuntó.