Durante años la noche de los jueves pertenecía a Canal 13 y sus estelares. No sólo lideraban en rating, sino que también marcaban pauta en el mundo del espectáculo.

Esa será la tarea de El Purgatorio, el nuevo estelar conducido por Ignacio Gutiérrez y que buscará revivir aquella época dorada de la estación.

“Que vuelvan los estelares, y en vivo, me parece que es una tremenda noticia, porque la industria televisiva y los que trabajamos hace años en esto, no podemos observar la competencia, no podemos observar las plataformas de streaming, sino que tenemos que trabajar para poder conquistar a la audiencia”, reflexionó Ignacio Gutiérrez, en conversación con BioBioChile.

Un regreso en un mundo diferente

Este regreso, sin embargo, no será nada fácil, ya que es en una televisión distinta, con audiencias que han cambiado en los últimos años y en una sociedad diferente tras movimientos como Me Too, el Estallido Social en Chile y la pandemia que afectó al planeta.

No obstante, el conductor, aseguró que no teme a los cambios. “Es verdad que hoy en día tenemos que salir a conquistar a distintos tipos de audiencias y eso me parece un tremendo desafío. Es una tele distinta a la tele donde yo partí, el año 2000, pero sin duda que más desafiante y eso es muy bueno”, reconoció.

El Purgatorio incluirá conversación, humor, competencia y hasta íntimos momentos con posibles contactos con seres queridos fallecidos, a través de médiums.

Cada episodio contará con dos grandes invitados y quienes darán el vamos oficial, serán Cathy Barriga y Ana Alvarado.

La misma estructura del programa, tiene aseguradas las polémicas, porque de hecho, el slogan que tiene el programa es ‘donde los famosos pagan los pecados’”.

“Todos los famosos que vendrán al programa no tendrán ningún impedimento en las preguntas. Se les puede preguntar absolutamente de todo y si alguien pone impedimento en algún tema, no podrá ser invitado a ‘El Purgatorio’”, explicó el animador.

“Lo difícil será ver cuál de todas las polémicas se les podrá preguntar, porque yo creo que cada uno de los invitados puede tener más de 20 portadas… ¡Imagínate!”, dijo.

Nada de ensayos para Ignacio Gutiérrez

Según reveló el conductor, no ha querido ser parte de los ensayos del programa, especialmente por los segmentos de humor.

“Prefiero no conocer la rutina, pero no es un humor que vaya a estar coartado, porque Chile cambió para bien también, para tener mayor libertad”, dijo.

Por otra parte, “a mí, personalmente, el tema paranormal me da mucho miedo y por eso no lo he querido ensayar, prefiero que sea absolutamente en vivo, porque ahí cualquier cosa puede pasar”, reconoció.

¿Un Vértigo 2.0?

En cierta forma y por el formato del programa, muchos podrían comparar El Purgatorio con Vértigo, y Gutiérrez lo sabe.

“Creo que la gente está esperando este espacio, porque ‘Vértigo’ siempre fue un programa para distraerse, que es lo que hoy nosotros buscamos en televisión y actualmente la televisión abierta está al debe con eso”, advirtió.

“Aparte que ‘Vértigo’ le hacía honor a un programa que era absolutamente en vivo y donde todo podía pasar”, añadió, asegurando que una de las grandes diferencias es que en esta producción, serán sólo dos invitados potentes.

“Creo que, por supuesto, este programa tiene que hacer guiños a todo el historial de estelares que tiene el canal y que lo han hecho siempre de manera maravillosamente bien”, reconoció.

“Yo nunca he subestimado a ninguna competencia”

Pero además del cambio de público, el programa se enfrentará a la exitosa teleserie de Mega Generación 98 y al reality Gran Hermano, que por estos días marca tendencia en redes sociales y la pauta noticiosa de espectáculos .

“Yo nunca he subestimado a ninguna competencia, no subestimo a los otros canales de televisión abierta ni tampoco al cable. Tenemos que salir a conquistar audiencia y nosotros en este equipo eso lo sabemos hacer muy bien y estamos trabajando para ello, trabajando con mucha humildad, pero con hartas horas de trabajo y creatividad, que es lo principal”, reconoció.

Pero ¿podríamos ver a algunos de los rostros de Gran Hermano en El Purgatorio?

La realidad es que es complejo, considerando que Canal 13 prepara su propio reality show, con Sergio Lagos a la cabeza.

“Si tú me hablas de quiénes podrían ser invitados… todas las personas que son muy famosos van a estar invitados, y lógicamente si viene un reality, vendrá con polémicas en el camino. Hay varios de realities de Canal 13 que me gustaría tenerlos de invitados también”, reconoció.