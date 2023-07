Camila Capelli, la hermana de Coni, participante de Gran Hermano, no quedó nada contenta con la decisión de la producción del programa al resolver que no ocurrió complot en la nominación de la bailarina.

Así lo expresó a través de su cuenta de Twitter: “Dicen que no hay complot, pero Fran y Trini arman un plan malévolo y asqueroso para molestar a mi hermana”, comenzó.

Sin embargo, su mensaje más severo fue para la producción y el programa, a los que incluso acusó de promover malos tratos: “Gran hermano promueve no solo la violencia, sino el bullying, además se burlan de la gente”, cerró categórica.

Las declaraciones de la hermana de la bailarina se dan luego de que en la nominación de este martes de Gran Hermano, Coni quedó nuevamente en la placa de nominación junto a Jennifer “Pincoya” y Francisco, dos de los integrantes de lo que los seguidores han denominado “La familia Lulo”, la cual ha resultado ser la más popular entre los televidentes.

Dicen que no hay complot pero fran y trini arman un plan malévolo y asqueroso para molestar a mi hermana. Gran hermano promueve no solo la violencia si no el bullying, además se burlan de la gente #noveomasgh #GranhermanoCHV #GranHermanoChile

— Camila Capelli (@CamilaC46014) July 28, 2023