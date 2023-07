Múltiples acusaciones de favoritismo realizaron los fanáticos de Gran Hermano en torno a Lucas Crespo, acusando que el participante obtenía información desde el exterior para continuar en el programa. La situación se expandió lo suficiente como para que la panelista Francisca García-Huidobro saliera a explicar la actitud del influencer.

Las teorías comenzaron a circular luego de que los usuarios notaran cómo Crespo hablaba solo en diferentes lugares de la casa estudio, pero acabó siendo un “hecho” para los usuarios cuando, al explicar los ejercicios que hace, hizo mención a lo que se diría “afuera” del encierro.

Entonces, Crespo le explicaba a Francisca Maira sobre cómo realizaba su rutina de ejercicio, mencionando paso a paso qué hacía.

“El (movimiento) que me ves haciendo, por el que me huevean afuera de que me culeo el piso (sic), (debes) meter la cadera y luego subir”, dijo, momento que fue captado por los fanáticos de la transmisión en vivo.

Queeeeeeee!!! Porq lucas sabe que decimos eso afuera aaah wtf!!!

Lucas: "El ejercicio qur me webean afuera que me culeo el piso"…

Lit! No habla solo, habla con producción no me lo explico!#GranHermanoChile #GranhermanoCHV pic.twitter.com/DFYOwUkkVw — Nicole 🖤 (@nsaacarvallo) July 26, 2023

Mientras algunos defendieron al influencer apuntando que podría hablar de bromas que realizaban sus amistades antes de entrar al encierro, otros apuntaron directamente a la producción del programa, acusando que estaba siendo informado sobre lo que pasaba con la audiencia.

Debido a las múltiples acusaciones, Francisca García-Huidobro, panelista del programa, quiso explicar la situación en torno a Crespo en sus historias de Instagram.

“La razón por la que Lucas hace el comentario, es porque ―aunque ustedes no lo crean― hay un montón de fans en Argentina que van afuera de la casa a gritar”, aclaró de entrada, apuntando a que usualmente las personas van a expresar “lo que opinan, da lo mismo qué”.

“Contacto con la producción no hay. Esto lo he explicado varias veces. Gran Hermano es una franquicia holandesa, no es argentina tampoco, y es muy estricta en sus protocolos”, añadió también la actriz.

Sobre los propios protocolos, García-Huidobro hizo hincapié que a la casa estudio “nadie entra, ni siquiera a cambiar las pilas de los micrófonos”.

También mencionó fugazmente los desafíos que se dan en el programa de Gran Hermano para obtener las famosas cenas románticas, apuntando que todo era “decisión de Gran Hermano y que yo creo que tiene que ver mucho con el personaje en cuestión, para darle un desafío que pueda hacer”.

“Creo que ustedes piensan que nosotros, los panelistas y los conductores de Gran Hermano, tenemos un poder que no tenemos”, cerró la comunicadora.