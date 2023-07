Tras el capítulo de este viernes de Como la vida misma, los seguidores de la teleserie celebraron la confesión de Joselo (Max Salgado) a Thiago (Francisco Dañobetia) sobre sus sentimientos con él.

Luego de que en el episodio se mostrara la jornada de grabación dirigida por el estudiante de cine en el bar donde trabaja el hijo de Sole, ambos tuvieron una muy esperada conversación por los fanáticos de la ficción después de que cruzaran las miradas en medio de la filmación.

Fue cuando el personaje del ex actor de Papá a la deriva se acercó a agradecerle por prestarle el bar que le preguntó directamente por lo que había sucedido. “Jose, yo sé que no me estoy pasando rollos. Lo que pasó hace un rato cuando nos… cuando estaba grabando y nos quedamos mirando, ¿eso fue algo o no? Entre nosotros, ¿está pasando algo?”, dijo.

Con timidez y preocupado de que nadie escuchara lo que estaba por decir, Joselo le contestó: “Sí, Thiago… pasa que tú … Tú me confundes”, respondió ante la cara de sorpresa de Thiago.

La confesión del personaje de Max Salgado sorprendió a los televidentes, puesto que hace solo unos capítulos atrás, cuando el rol de Dañobetía le preguntó por sus sentimientos, este lo negó.

“¿Vas a seguir con la cuestión rara? (…) me puse a pensar que onda, ‘¿Qué le pasa a este loco? ¿Por qué se pone así conmigo? ¿Quizás tiene un problema con los gays?’, pero tienes una relación increíble con tu tío que es gay. Pensé una cosa más y te lo voy a preguntar no más: ¿Yo te gusto?”, preguntó en ese entonces ante la mirada atónita de Joselo.

hasta que por fin el joselo decidió abrir sus sentimientos sin salir corriendo o haciéndose el arisco como siempre diciéndole que lo confunde esto es real dije yo #ComoLaVidaMisma — javiera (@ruindore) July 15, 2023

Que buen cap el de hoy por fin la Pía y el Bruno juntos y el Joselo admitiendo que el Thiago lo confunde ahhhhhhh #comolavidamisma pic.twitter.com/SUKkBc0WLI — harley 💤 (@sunoopeachboy) July 15, 2023

Wnnnnn le dijo que lo confundeeeee csm!! 😱😱😱 necesito más capítulo 😖 #ComoLaVidaMisma — tami (lightwood_fan)➰ (@tamiimf) July 15, 2023

Aaaa por fin se lo dijo…..

Que emoción mas emocionante ajiaji #comolavidamisma pic.twitter.com/mA5TYH8Msc — paulina bello (@paulybello1995) July 15, 2023