La "Dama de hierro" admitió que no se esperaba la renuncia del concursante, sin embargo, afirmó que el programa no pierde nada, todo esto mientras se cumplen las 24 horas para que Crespo confirme o se retracte de su decisión.

En el capítulo de la noche de este lunes, el influencer y participante del reality Gran Hermano, Lucas Crespo, presentó su renuncia voluntaria al programa excusándose en sentirse incómodo y vulnerable debido a las diversas dinámicas que se realizan en el encierro.

“Me vi expuesto a situaciones en que me vi vulnerable, a comportarme a veces de una forma que no me reconozco, como que a veces no me siento yo, las actitudes que tengo como que no sé qué me pasa adentro. Hoy exploté, me puse a llorar frente a toda la casa y eso me puso en una posición muy incómoda“, dijo en el confesionario.

Por ello, la panelista del programa, Fran García-Huidobro, fue consultada por su opinión tras la decisión de Crespo: “No me la esperaba, pero después de verlo no es tan raro, yo creo que estos chicos son de una generación de la inmediatez y cuando se ven sin sus teléfonos, sin sus redes sociales y empiezan a ver que se van los amigos, se empiezan a insegurizar“, comenzó diciendo en conversación con Página 7.

Pese a que espera que el joven no confirme su renuncia, admitió que “el reality no pierde nada. Sale uno, entra otro. No pasa nada”.

Cabe recordar que el participante de Gran Hermano presentó su renuncia voluntaria tras una serie de altercados dentro del encierro, donde incluso terminó teniendo una intensa discusión con su amiga Francisca Maira, lo que lo llevó a “no reconocerse” según relató en el confesionario.

A esto se suma una confesión que realizó durante una dinámica del “Gran Hermano”, donde reveló que ayudó a abortar a una expareja cuando era adolescente.

De acuerdo a las reglas del reality, el participante tiene 24 horas desde que presentó su renuncia voluntaria al programa para confirmar o retractarse de su decisión.