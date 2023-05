El bailarín no ocultó su rabia luego de que eligieran a su equipo para ir a eliminación "por abrir la boca primero", al no querer elegir a una pareja que se enfrentase al final del capítulo.

Una tensa pelea dejó el final del episodio de Aquí se Baila este martes, luego de que los jurados del programa decidiera dejar en peligro de eliminación al equipo completo de Kike Faúndez, luego de que este se negara a decidir que una pareja de su grupo se enfrentara a un duelo.

En esta etapa de la competencia, todos los bailarines se dividieron en dos equipos liderados por Faúndez y Tomás González, a lo que esta semana realizaron múltiples enfrentamientos donde el grupo con menor puntaje iría a eliminación.

Sin embargo, al quedar empatados, se determinó que ambos capitanes eligieran a un representante para enfrentarse y así tener el resultado de la noche, cosa que ni Faúndez ni González estaban de acuerdo con la medida.

Así, el animador del espacio, Sergio Lagos, preguntó a Faúndez respecto a su elección. “Lo conversamos como equipo y nuestra decisión es que, como es un comodín a libre elección, no lo vamos a ocupar”, dijo de entrada el bailarín.

Entonces, Lagos y los coaches afirman que debe, sí o sí, elegir a una dupla, aunque Faúndez se mostró firme a su postura, llamando al jurado a elegir.

Así, González se suma a la postura de Faúndez y, luego de que Lagos pregunte repetidas veces por la postura de ambos, no llegan a acuerdo.

“Si es así, y no quieren competir entre ellos, el jurado debe tomar la decisión sobre cuál equipo debe enfrentar una noche de eliminación”, dijo el animador del espacio.

Con ello, Karen Connolly dio el veredicto final con un tono molesto: “Qué manera de cambiar las reglas del juego, lo encuentro increíble. Entonces, hemos tomado una decisión unánime, el equipo que va a eliminación es el que abrió la boca primero, el equipo de Kike”.

“Eso es súper profesional”, lanzó Faúndez molesto, a lo que miembros de su equipo apuntan que fue una decisión injusta, debido a que ambos equipos tenían la misma postura.

“Ustedes querían que nosotros decidiéramos y decidimos. ¡Acéptenlo!”, exclamó molesto entonces Katinas.

En ello, Lagos quiso detener el intercambio, despidiéndose del programa. De todas formas, en conversación con Lun, Katinas aclaró que la discusión duró más de 15 minutos.

“Yo pensé que la decisión del jurado iba a ser como los capitanes no quieren mandar a nadie, mandemos a ellos dos a la batalla final, pero no fue lo que esperaba”, dijo al medio Faúndez.

Asimismo, Katinas aseguró que “la discusión duró como 15 minutos. Kike flipó (se volvió loco), no le gustó y quedó un poco la embarrada. Karen se enfadó muchísimo, yo también. ¿Por qué no podían escoger a una persona para bailar 45 segundos?”.

“La decisión no me molestó, es parte del juego. Lo que sí me molestó mucho y fue por lo que exploté, fue el cómo se dijo el resultado, cómo se tomó la decisión”, explicó por su parte el ganador de la primera temporada de Aquí se Baila.

Respecto al motivo por el que dio su postura primero, Faúndez afirmó que “si Sergio Lagos me pregunta primero, es obvio que voy a responder primero. Yo contesté y en base a eso perdí. No estoy de acuerdo y exploté”.

De acuerdo a Katinas, aquel encuentro “es la discusión más fuerte que me tocó en todos estos años de jurado en muchos programas y sin ninguna razón clara (…) nunca estuve tan enojado como esta vez, pero la Maestra (Connoly) estaba on fire, caso salió del set”.

Pese a la acalorada discusión, Katinas apuntó que todo se solucionó tras bambalinas, cuando decidió aclarar las cosas con Faúndez.