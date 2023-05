Este miércoles, la popular teleserie de Mega La Ley de Baltazar se despidió de sus fanáticos con un emotivo último episodio.

En él, se hizo un recuento de la muerte de Baltazar Rodríguez, su funeral y el mensaje que dejó a cada uno de sus hijos, incluyendo a Luchito y Margarita. Sin embargo, su hijo mayor, Mariano, no pudo acabar de ver el video.

El duelo continúa hasta que la ficción hizo un salto de ocho meses, en donde se ve como el pueblo de Cochamó realiza un homenaje al patriarca de los Rodríguez, donde nombran a la costanera en su honor, mientras muestran a los recién nacidos Baltazar y Margarita.

Es entonces que los hermanos conversan con la viuda de Baltazar, donde lamentan que ninguno sea capaz de mantener el fundo de su padre. Por su parte, Mariano simplemente no quiere hablar de los terrenos de Baltazar y se apresura para volver a Santiago.

Sin embargo, y por primera vez, se decide a ver el video que su padre le grabó antes de morir. “Tienes un gran corazón, hijo, un corazón que me costó entender, conocer, aceptar (…) Te pido disculpas por todo eso; por traspasar mis miedos, mis frustraciones”, dice Baltazar en el video.

“Te agradezco mucho porque me ayudaste a abrir mi mente y mi corazón y a evolucionar. Ojalá tú también puedas hacerlo en relación con este lugar, este campo, esta tierra que te vio nacer y es parte de ti. Estoy seguro de que la amas profundamente. Olvídate de mí y vuélvete a reconciliar con el campo. Me encantaría que te hicieras cargo como te dije tantas veces. Es un lugar que es tuyo también”, sigue su padre.

Así, sus hermanos se deciden por vender los terrenos de Baltazar, pero, tras poner el anuncio en venta entre lamentos, Mariano aparece corriendo.

“No se va a vender el campo, así que Manolo, me vas a tener que ayudar porque no tengo idea ni de las lecherías, ni del queso, ni del manjar ni de la huerta. Lo único que sé es que el fundo de los Rodríguez no se vende y lo voy a administrar yo, como lo quiso mi papá”, dijo entonces, a lo que todos celebran su decisión.

Con eso, la serie termina mostrando a Mariano aprendiendo cómo manejar el fundo, a lo que aparece cabalgando junto a Manolo mientras viste el poncho de su padre, hecho que sus fanáticos valoraron en redes sociales.

El final de la ley de Baltazar fue muy bonito 😭 — holis (@holiwolasdfff1) May 11, 2023

Ya pero el desarrollo del personaje de Mariano en la ley de Baltazar 😭❤️‍🩹 — Anto (@isiddoraantonia) May 11, 2023

El final termino en la ley de Baltazar…logro que su hijo mayor terminara administrando el Campo #LaLeyDeBaltazar extrañare la teleserie , 😭💔 — elisabeth andrea (@Eli_85_CC) May 11, 2023

Mariano Rodríguez, el personaje mejor logrado de La Ley de Baltazar 🫶 — Fabiana ᗢ (@olivarmstrng) May 11, 2023