Uno de los hitos en la carrera del destacado periodista nacional Patricio Bañados, fallecido este domingo, fue su participación clave en la campaña del No, en el contexto del plebiscito de octubre de 1988 donde la ciudadanía se pronunció sobre el retorno de la democracia.

Allí, en la franja televisiva de la campaña, Bañados retomó su rol como lector de noticias tras permanecer alejado de la pantalla durante la dictadura militar, convirtiéndose así en uno de los rostros emblemáticos del proceso.

Consultado en una entrevista con Tomás Mosciatti en 2018 sobre su decepción de los políticos que lo convocaron a la campaña, Patricio Bañados reflexionó: “Fue como un golpazo. Yo creí que estábamos todos en lo mismo. Pinochet iba a continuar en el poder todavía un año… Y empiezan a hacer exactamente lo que Pinochet llevaba no sé cuanto tiempo predicando: se estaban peleando la presidencia, un mes después del plebiscito”.

“No pensé que se iba a adoptar tan exactamente la política económica, social, impuesta por la dictadura, pero adoptarla intacta, prácticamente. ¿Qué cambios sustantivos hubo en la sociedad?… Aquí es cada uno por su cuenta”, añadió sobre los años que vinieron después a dicho periodo.

“Yo no diría la palabra traidor, porque es muy fuerte, pero se adaptaron demasiado rápidamente a las condiciones que veían sin arriesgar en absoluto, y yo no creo que hubiese que arriesgar mucho… Cuando tú no actúas de acuerdo a tu pensamiento, terminas pensando de acuerdo cómo vives, porque es inevitable”, dijo.

“Todos estamos hechos de luces y de sombras. Yo mismo antes del plebiscito pensaba que era un disparate inscribirse y participar de otra farsa de la dictadura”, comentó sobre su reacción con el proceso antes que le ofrecieran ser el rostro del No.

“Creo que no (volvería a ser rostro de la campaña del No). No me arrepiento de haberlo hecho, porque en realidad fue un honor, un premio que me llegó, pero no lo volvería hacer”, dijo.

