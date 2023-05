El pasado viernes, TVN confirmó la salida de la animadora de televisión Margot Kahl de la estación, apuntando a una falta de acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, la comunicadora aseguró que su salida llegó tras pasar “varios meses en los que no se me pagó el sueldo”.

En conversación con Lun, la ingeniera se refirió a su salida del canal público, donde, al hablar de lo informado por su ex señal, aseveró que “lo informado por TVN no es efectivo. Es muy distinto no llegar a acuerdo a que no se cumplió con lo ofrecido”.

Así, Kahl denunció que “desde enero que estoy sin contrato. Hubo varios meses en los que no se me pagó el sueldo”.

Aquella falta no sería lo único que desencadenó su salida, debido a que Kahl también hizo hincapié a su diferencia con la línea editorial de Hoy Se Habla, programa que conducía junto a Yamila Reyna, María José Castro y María Elena Dresser.

“Para mí, lo más importante y lo que me motiva son los contenidos, que sean de calidad, que aporten a las personas, a la sociedad, sin sensacionalismos, sin farándula, sin crónica roja ni alguna otra fórmula facilista para generar rating”, apuntó.

Es por esto mismo que “esa fue la razón para salirme de la televisión y fue, también, la razón para volver. Lamentablemente, contrario a lo que se me ofreció, pocas veces hicimos un programa de conversación sobre la actualidad”.

Respecto a su salida, apuntó que “me voy tranquila y muy agradecida de la gente valiosa que se la jugó por este proyecto. Es lamentable que no se haya llevado a cao de acuerdo a lo originalmente ofrecido”.

De todas formas, también descartó sentirse enojada por lo ocurrido, “ya no me molesto con nada, es dilapidar energía”, mencionó, asegurando que, aunque nunca lo dejó, se dedicaría de lleno a su rol como mentora de emprendedores.

El pasado viernes, TVN informó la salida de la comunicadora, donde aseguró que entre ambas partes no se “logró alcanzar un acuerdo con ocasión del programa Hoy se habla“.

“TVN agradece profundamente a Margot Kahl su entrega y profesionalismo y le desea el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda”, añadieron.