Un cruce de palabras tuvo el conductor Julio César Rodríguez con la hermana de Moisés Gallardo, “El Mota”, lanza internacional que murió en Roma y que paralizó a la comuna de Pedro Aguirre Cerda por su funeral, calificado de ‘alto riesgo’.

La mujer, intentando explicar el lanzamiento de fuegos artificiales durante el proceso fúnebre, le recordó al periodista su relación con algunos cantantes urbanos. Él, afirmó que solo los entrevista y no sabe lo que hacen en este tipo de actos.

Julio César Rodríguez y Tabita Gallardo, hermana de lanza internacional

El pasado lunes, la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda suspendió las clases en la comuna, por el funeral de alto riesgo de Moisés Gallardo Cornejo, alias “El Mota”, quien murió a principios de abril en Roma, Italia tras caer desde el quinto piso del edificio donde vivía.

En conversación en “Contigo en la Mañana” de CHV, la hermana del fallecido, Tabita Gallardo, acusó una agresión por parte de Carabineros y confirmó que hubo lanzamiento de fuegos artificiales.

“Si nosotros colaboramos con ellos (Carabineros). ¿Usted encuentra que es normal agredir a alguien de esa manera? Yo lo tomo como agresión”, afirmó. Agregó también que “nosotros no sabíamos que iban a haber fuegos artificiales”.

“Porque los chiquillos que estuvieron aquí todos los días, usted lo dijo, que había cantantes urbanos. Usted trabaja con los cantantes urbanos. Usted conoce más allá cómo son los cantantes urbanos”, añadió, apuntado al conductor, Julio César Rodríguez.

La respuesta del conductor

Tras los dichos de la hermana de “El Mota”, el periodista intentó en varias oportunidades tomar la palabra, sin que la entrevistada diera espacio para ellos.

Cuando pudo hablar, JC Rodríguez aclaró: “Yo no sé qué tienen que ver los cantantes urbanos. No sé yo. Yo entrevisto a los cantantes urbanos, cuento sus historias y todo eso. No sé qué hicieron ahí, no tengo idea“.

A pesar de la respuesta, Gallardo sostuvo su postura de relacionar a los cantantes con los hechos ocurridos en Pero Aguirre Cerda. “Usted lo conoce. Si cuando hace el programa y se entregan los premios, los cantantes nunca han hablado mal de ti. Y yo los veo. Porque yo los conozco a algunos“, concluyó.