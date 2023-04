Tabita Gallardo, hermana de Moisés Gallardo Cornejo -conocido como “El Mota”-, se refirió al revuelo provocado por el narco-funeral de su familiar en Pedro Aguirre Cerda y que incluso derivó en la suspensión de clases, apuntando que “si tiene miedo, entre a su casa y cierre sus puertas”.

En conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión, Tabita indicó también que “acá nunca han habido balazos. Sí hay fuegos artificiales”.

“Por qué no hablan que el guanaco (carro lanza aguas) tiró agua sin decir nada (…) Había menores de edad, guaguas de 6 meses. Yo entiendo, son Fuerzas Especiales, pero por qué no se bajaron y nos dijeron que paráramos”, precisó la mujer sobre una situación ocurrida el pasado viernes.

A ello sumó que “el alcalde quiere que la población sea zona roja. Lamentablemente esta población no es zona roja, porque no hay los problemas que esta diciendo el alcalde“.

“Yo nunca he cometido delitos que mi hermano a lo mejor cometió. Él decidió su vida, yo soy una persona profesional”, expuso Tabita.

En lo referido a las críticas de sus vecinos por el narco-funeral, la hermana de “El Mota” precisó que “si usted tiene miedo, usted entra a su casa, cierra sus puertas y no dice nada (…) acá nadie le ha destruido la vida a nadie”.

Por su parte, el alcalde Luis Astudillo, manifestó que “estamos agotados, no sabemos qué hacer frente a esta situación de violencia. Lo que estamos viviendo en Pedro Aguirre Cerda es una verdadera pandemia de la violencia y la delincuencia“.

En esa línea, el líder comunal señaló que “nosotros recibimos una camioneta blindada para nuestro territorio. Me habían señalado que va a ser por tres meses, pero yo no la voy a soltar. Si me tengo que amarrar a la camioneta para que no se la lleven, lo voy a hacer“.