El humorista Rodrigo Villegas se refirió sobre su carrera en el humor, así como también de su vida privada en De Tú a Tú, en donde relató su historia de amor con Elvira, su esposa, con quien lleva 19 años juntos.

En conversación con Martín Cárcamo, Villegas aseguró que conoció a su amada en un centro de llamados de su hermano. “Yo llamaba a mi hermano y me contestaba ella: ‘¿Aló?’, ‘Hola, ¿está Roberto por ahí?’, ‘Lo comunico’. Así, super cortante”, recordó entre risas el ex Morandé con Compañía.

En esos momentos, Villegas sufrió un pólipo en la cuerda vocal, por lo que debió dejar la escuela de teatro. Así, llegó a trabajar en el centro de llamados de su hermano.

“Ella era muy guapa, guapísima, pero ella era súper distante. Después me contó que era porque le habían dicho que tuviese cuidado conmigo, que yo era bravo. Y nada que ver, yo era bonito”, narró.

Así se empezaron a conocer, y fue la propia Elvira quien le llevó a operarse sus cuerdas vocales. “Con la Elvi nos hicimos una promesa: no hacernos daño”, reveló entonces Villegas.

“Yo venía de un pololeo largo donde me rompieron el corazón, me terminaron. Generalmente, me pegaban las patadas en la raja a mí, varias veces fue así y terminaba desecho. Ella también venía de una relación bastante complicada, entonces tenía bastante miedo de tener una relación. Entonces, yo le dije ‘hagámonos una promesa. No nos hagamos daño nunca’. Y hasta el día de hoy seguimos así, conversamos las cosas siempre”, mencionó el comediante.

De acuerdo a Villegas, él y Elvira salieron por un año, hasta que se decidió por pedirle la mano en un pub donde ambos trabajaban. “Un día yo me subí al escenario, estaba lleno y le pedí matrimonio delante de todos. Así es que estuvo muy bonito, incluso le canté una canción. Me senté con el papá y le pedí la mano ahí, todo muy medieval”, confesó.

La confesión de la esposa de Rodrigo Villegas

Poco después, Elvira se sumó en la conversación, donde también recordó su romance. “Me habían hablado mal de él, que era muy atrevido y debía tener cuidado con él”, dijo de entrada la actual esposa del cómico.

Por otra parte, reconoció que “es complicado estar casada con él, porque una a veces pide un poco más de seriedad, y no se puede. Entonces, la mala siempre soy yo”. “Le he dicho a Rodrigo que no haga chistes sobre nosotros, porque después me preguntan a mí si algunas cosas son ciertas o no. Es incómodo estar respondiendo”, dijo.

Las preguntas y explicaciones de Elvira llegaban tras cada rutina humorística, por lo que le pidió a Villegas que tratara de incluirla lo menos posible.