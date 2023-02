El animador de televisión Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, se refirió a la acusación por acoso sexual, la demanda por paternidad y la evolución de la televisión, donde muchos acusan machismo en diferentes de sus secciones en Sábado Gigante.

El comunicador conversó con el periodista Jorge Ramos en el programa Algo Personal de Univisión sobre su extenso legado en televisión, cuando quiso hacer puntapié en “dos de los momentos más difíciles” de la carrera de Kreutzberger.

Estos tratan de la vez que fue acusado de acoso sexual en 1994 y la demanda de paternidad de Patricio Flores Mundaca, quien aseguró que era su hijo.

“Después se demostró en los dos casos que no”, señaló Don Francisco de entrada, a lo que Ramos destacó que en ambos casos “lo primero que haces es salir frontalmente a enfrentar a la prensa”.

“Sí, porque ninguna de las cosas las había cometido. Sé que nosotros estamos siempre a merced de alguien que quiera ofenderte, destruirte”, puntualizó.

En esa misma rama, aseguró que “pienso que si no has hecho algo, hay que enfrentarlo, y si lo has hecho, aceptarlo”

Don Francisco y el machismo en Sábado Gigante

Al hablar del legado en televisión, Ramos apuntó también que “hay cosas que hacías, que sería imposible verlas ahora”, recibiendo la afirmación inmediata del rostro de la Teletón.

Así, recordó las secciones “‘Miss Colita’, ‘Miss Petit’, ‘Miss Pechonalidad’, ‘Miss piel canela"”. “¿Te arrepientes de hacer eso? ¿De promover cierto tipo de estereotipos machistas?”, preguntó.

“Creo que todas esas cosas serían criticadas. Estaba dentro de lo que resultaba, porque no era el único que hacía esto. Había otro tipo de programas que eran similares en otros lugares”, apuntó el conductor de televisión.

“Pero no lo hacías porque otros lo hacían”, continuó el periodista.

“No, por supuesto. Pero no me siento arrepentido, nunca hice algo conscientemente en contra de la gente, jamás. Siempre pensé que esto era a favor de la gente”, explicó.

Asimismo, aseguró que “tienes que entender que los tiempos cambiaron, porque hoy día la mujer tiene otro lugar en nuestra sociedad. Cuando esto empezó era otro mundo, otra forma”.