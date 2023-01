El presentador no habría escuchado al vocalista pedir la palabra, por lo que lo interrumpió para dar pase a una tanda comercial. Más tarde explicó qué sucedió tras el hecho.

La noche de este sábado la agrupación chilena “La Combo Tortuga” estuvo a cargo de abrir los fuegos de la tercera jornada del Festival del Huaso de Olmué, y como es propio, tras el show pasaron por el Backstage para conversar sobre su presentación con Paulina Alvarado y Esteban Leal.

Sin embargo, casi al final del espacio, el periodista cometió un error que fue duramente criticado en redes sociales. Esto, pues no se percató que Dunga, el vocalista de la banda, le había pedido la palabra, y este simplemente dio el pase a una tanda comercial sin permitirle hablar.

El momento, que fue replicado en redes sociales, recibió duros comentarios y burlas. “Penca el tipo no lo dejo hablar”; “El peor back de la historia de Olmué!!!”; “El tipo de ayer que no está ni ahí con los entrevistados”, fueron solo algunas de las críticas que recibió Leal.

Tras el percance, el presentador se refirió al hecho y aclaró la razón por la que interrumpió a Dunga.

“Son cosas que pasan… No me había dado cuenta hasta que terminamos de hacer ese enlace. Lo primero que hice fue ir a pedirle disculpas a la gente de La Combo Tortuga, para que no pensaran que lo hice con intención”, dijo a Página 7.

A lo que agregó: “Lo que pasa es que no escuché que estaba hablando a la hora en que quería decir el último mensaje, porque ya lo habíamos despedido. Uno se puede equivocar y de eso se aprende”.

Esteban Leal aclaró que “ellos (“La Combo Tortuga”) fueron buena onda conmigo, me dijeron que no tenían problema. Querían tirar una talla para cerrar, pero son cosas que pasan en la cancha”, concluyó.

El periodista también habló sobre los ataques que ha recibido en redes sociales por este percance: “Se castiga tanto que se convierte en ciberbullying, y creo que hay que evitar ese tipo de cosas. Yo soy nuevo en esto porque no soy una persona tan pública (…) Equivocarse es parte de cualquier trabajo, pero nosotros estamos más expuestos”, declaró.