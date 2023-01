El humorista rememoró el encuentro que se dio en una cafetería en Beverly Hills, cuando estuvo de vacaciones en Estados Unidos. "Yo lo vi y... no me acordaba el nombre", confesó.

El payaso y comediante Hans Malpartida, mejor conocido como “Miguelito”, recordó la vez que conoció al célebre actor Sylvester Stallone, con quien compartió una especial fotografía para el recuerdo.

Malpartida fue uno de los nuevos invitados del programa Juego Textual, cuando recordó también su viaje a Estados Unidos, donde se hospedó en Beverly Hills.

Todo ocurrió en 2017, cuando viajó con su novia y su familia. Entonces, quiso juntarse con una amiga chilena que vive en Los Ángeles.

“Ella conocía a muchos actores y actrices de Hollywood (…) y me preguntó si me gustaría conocer a una estrella de Hollywood y le dije que obvio, entonces me recomendó ir a un café”, narró.

Así, su amiga incluso le recomendó días y horarios para encontrarse con estrellas en específico, a lo que Malpartida comentó sus ganas de conocer a Stallone.

“Llegamos al café y no tenía idea que hay que entrar con dos o tres meses de reserva. Y mi amiga habla en inglés y no sé qué cuento le metió al mesero y entramos”, rememoró con humor.

Así él, su amiga y su familia se sentaron a disfrutar del lugar, donde, a palabras del ex Paola y Miguelito, cada plato costaba 100 dólares.

“De repente mi amiga cachó y me dijo: ‘mira quien está allá’ y entonces yo lo vi y… no me acordaba el nombre”, recordó entre risas.

“Mi amiga me dice: ‘Es Sylvester Stallone, ¿te gustaría sacarte una foto con él?’ Y yo digo: ‘sí, pero está comiendo’, y ella dijo que no me preocupara y fue para allá, mientras yo le pedía que no”, narró.

Pese a las múltiples peticiones a que no fuera de inmediato, su amiga se acercó a la estrella de todas formas, a lo que Malpartida rememoró que “miro a mi pareja y le digo: ‘Bebé, ¿qué hago?’ No sabíamos qué hacer, porque él estaba comiendo. Mi amiga me llamaba, y yo fui con miedo”.

“Yo quería esperar a que terminara de comer, pero mi amiga dijo que no, porque apenas terminara, se iba a ir. Solo le dije ‘I’m sorry, I’m sorry’. Él me dio la mano, me abrazó y él mismo me puso la mano como puño para la foto, fue muy buena onda”, destacó.

Asimismo, comentó que mientras compartían en el fugaz encuentro, su amiga le decía a Sylvester Stallone que Miguelito era un actor reconocido en Chile, “mientras yo solo (decía): ‘I’m Sorry, I’m Sorry"”.