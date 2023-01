El actor Osmar Prado rememoró la popularidad de la versión original de Pantanal y apuntó a un popular director de teleseries chilenas de los 60, 70 y 80 como el responsable de que el proyecto casi no salga a la luz.

Al hablar de teleseries exitosas de Brasil, muchos recuerdan de inmediato Avenida Brasil, pero también hubo una ficción que no solo logró la fama en brasil, sino que incluso llevó a abrir las puertas internacionales de las series brasileñas en los 90: Pantanal.

Así, a más de 30 años de su estreno, y siendo todavía un fenómeno presente, Paramount+ y CHV decidieron traer de regreso la ficción con un nuevo remake, recordando la mítica historia de la mujer que se transforma en jaguar.

En una rueda de prensa en la que estuvo presente BioBioChile, el actual elenco de la ficción, que también trae de regreso a algunos actores de la ficción original, recordó cómo fue la sensación de Pantanal en los 90, destacando además que un director conocido por sus teleseries chilenas casi impide que la serie se realizara en primer lugar.

Así lo planteó el actor Osmar Prado, quien interpreta al ‘Viejo del Río’ en la ficción. El intérprete, que si bien reconoce saber de la serie de los 90 porque su familia era fanática de la ficción, admite recordar que “el gran éxito de la telenovela Pantanal fue el propio Pantanal, porque nadie, hasta entonces, había llevado gente allí”.

Al respecto, aseguró que la cadena de televisión brasileña TV Globo, “tenía la prioridad de producir Pantanal y fueron allí a ver a Boni, que era el tipo que determinaba si iba a producir o no, y el director encargado de producir le dijo a Boni que era imposible producir cualquier cosa en el Pantanal”.

Esto, debido a las condiciones del terreno. “Luego se llevaron la serie a Rede Manchete, otra emisora, que compró la historia. Y fue un terror, un asombro, un éxito. TV Globo enloqueció y luego tuvo que contratar a todos (y los derechos)”, recordó entre bromas.

“Nadie creía que sería posible transportar un grupo, maquinaria o dormir en el lugar, por ejemplo. Nosotros con eso tuvimos privilegios, porque ahora era un Pantanal de Hollywood, yo dormía en una habitación privada, (Marcos) Palmeira también, cada uno tenía una habitación, una suite, tenía una cama doble, ¿sabes? Antes había 7 personas en una habitación y cuando estalló, fue una locura total, marcó una época”, destacó.

En medio de su relato, fue el mismo Marcos Palmeira, quien estuvo en la versión original, que aseguró que dicho director que nombró inviable la ficción se trataría del brasileño Alexandre Avancini, a lo que Prado parece recordar a detalle.

“No, fue el director chileno Herval Rossano. Me dijeron que él fue quien le dijo a Boni que era imposible, si hubiera sido Avancini hubiera dicho ‘¡hagámoslo ya!’. Herval, por otro lado, estaba temeroso: ‘Aquí no está bien, no. Hagamos más cosas de ciudad, de la zona sur, etc."”.

Pese a que Rossano fue un gigante de las teleseries chilenas en las décadas de los 60, 70 y 90, el director fallecido en 2007 nació en Brasil y trabajó codo a codo con la señal TV Globo entre las décadas de los 90 hasta el 2001, luego de su retiro por problemas al corazón.

La nueva historia de Pantanal

De acuerdo a lo informado por CHV, La historia central de esta versión es la misma que la emitida hace más de 30 años, pero, como en toda ficción, viene con cambios y adaptaciones a la época actual.

Entre ellas, destacan, uno de los protagonistas es vegano y, pese a las múltiples escenas de machismo de la serie original, en esta nueva versión los gestos “se responden”. También, destacan, habrá escenas de desnudos menos explícitas.

La serie inicia con el relato de José Leôncio, un rico granjero del Pantanal que se enamora de una joven en Río de Janeiro. Pese a que la pareja vive junta en el Pantanal, su esposa jamás se acostumbra al estilo de vida en el lugar, por lo que huye a la ciudad con su hijo.

Así, pese a que José Leôncio trata de recuperar a su hijo, acaba perdiéndole el rastro por 20 años, hasta que el propio niño, Joventino, viaja al Pantanal en busqueda de su padre.

Aunque padre e hijo logran reunirse, las diferencias en sus estilos de vida chocan continuamente, a la vez que Joventino se enamora de una chica criada como salvaje y, de la que se rumorea, puede transformarse en un jaguar.

La serie tendrá su estreno el domingo 8 de enero después de CHV Noticias Central. Asimismo, la ficción también se emitirá en la plataforma de streaming Paramount+ en América Latina.