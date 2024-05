Comenzaba el milenio y Kate Beckinsale tenía una de las carreras más prominentes de Hollywood.

La inglesa lograba hacerse un espacio en la industria estadounidense con un papel en Pearl Harbor, The Aviator y protagonizando la comedia romántica del momento, Serendipity.

Sin embargo, todo cambió para la actriz precisamente tras el estreno de la comedia que la elevó como estrella de las populares comedias románticas.

Esto porque la carrera de Beckinsale tuvo un revés que no tuvo que ver con su trabajo, sino que más bien con lo que llevaba puesto ese día.

Esa sencilla acción enfureció al monstruo de Hollywood que ya asechaba en silencio a las actrices, el productor, Harvey Weinstein.

Lamentablemente, este no era el primer encuentro que tenía con el productor, ya que a sus 17 años vivió una situación que le costó muchos años poder contarla públicamente.

Kate Beckinsale: el día que usó un traje

Durante marzo de 2020 el mundo comenzaba a encerrarse mientras la pandemia del covid-19 se extendía por todas partes, mientras que Kate Becksinale contaba a través de su cuenta de Instagram uno de los episodios más tristes que vivió en su vida.

El 11 de marzo de ese mismo mes, la justicia estadounidense dictó sentencia contra Harvey Weinstein, el magnate de Hollywood debe pasar 23 años en una prisión de Nueva York luego de que se comprobara una serie de abusos cometidos contra mujeres de la industria.

Es en ese momento en el que la actriz de Underworld contó el encuentro que tuvo con Weinstein, en el que estaba junto a su hija, a quien tomó para salir corriendo de la casa del productor.

Todo ocurrió en 2001, días después del atentado a las Torres Gemelas y el estreno de la comedia romántica Serendipity, el 5 de octubre de ese mismo año.

La actriz publicó imágenes del evento, al que asistió con un impecable traje blanco en señal de respeto a las víctimas, pero también a quienes aún buscaban a sus familiares durante esos días.

“Estas fotos fueron tomadas en el estreno de Serendipity el 5 de octubre de 2001. Todos nos negamos a ir porque realizar un estreno apenas unas semanas después del 11 de septiembre, con la ciudad todavía humeando, parecía la idea más insensible, sorda e irrespetuosa posible”, relató en su cuenta.

Sin embargo, Harvey Westein insistió en que debían hacer el estreno y todos los actores se tuvieron que presentar en una alfombra roja, donde ella iba de blanco por completo, mientras que sus compañeros, como John Cusak, usaron trajes negros.

Una invitación falsa

Kate Beckinsale continuó relatando lo que pasó en esa ocasión con el productor indicando que al día siguiente la invitó a su casa junto a su hija, que en ese momento tenía una edad similar a la hija de Weinstein, consignó Vanity Fair.

“Me presenté y él inmediatamente llamó a su niñera para que llevara a los bebés a otra habitación para jugar. Fui a ir con ellos y me dijo ‘No, espera aquí’. En el momento en que se cerró la puerta”, escribió para continuar relatando lo que ocurrió en ese momento.

La actriz señala que el productor “comenzó a gritar ‘estúpido, maldito c…, tú c… arruinaste mi estreno’. No tenía idea de qué estaba hablando y comencé a temblar”.

Weinstein, acostumbrado a tener esos tratos, continuó con sus gritos insultando a la joven actriz. “Si estoy lanzando una alfombra roja, te pones un vestido ajustado, sacudes el trasero, sacudes las tetas, no bajas luciendo como una puta lesbiana, estúpida puta”, le señaló.

Continuó “La conmoción me hizo estallar en lágrimas… Traté de decir ‘Harvey, la ciudad está en llamas, la gente todavía está buscando a sus familiares, ninguno de nosotros consideró apropiado el estreno y mucho menos salir vestido como si fuera una despedida de soltero’. Él dijo: ‘No me importa, es mi puto estreno y si quiero un coño en la alfombra roja, eso es lo que obtendré"”.

La situación impactó a la actriz que en cuanto pudo tomó a su hija y salió de la casa.

No fue la primera vez que Weinstein puso los ojos en Kate Beckinsale

La actriz confesó que esa fue una de las varias experiencias que tuvo con el productor, pero que lamentablemente no se consideraba un delito.

Aunque sí consignó que su decisión de ir con ese traje para el estreno la mantuvo en un castigo que fue constante, porque volvió a decir que no, lo que era un pecado mortal en el Hollywood de esa época.

Eso recordó otra publicación de la actriz, cuando contó que a los 17 años vivió un encuentro con Weinstein que sería de negocios, sin embargo, cuando llegó a la sala de conferencias del Hotel Savoy fue enviada de inmediato a la habitación del productor.

“Era increíblemente ingenua y joven, y no se me pasó por la cabeza que este hombre mayor y poco atractivo esperaría que yo tuviera algún interés sexual en él”, confesó Beckinsale.

Continuó indicando “Después de rechazar el alcohol y anunciar que tenía escuela por la mañana, salí inquieto pero ileso”.

Esto llevó a la actriz a reflexionar cuál era la verdadera intención del productor en ese momento, pero también a pensar por qué no recuerda si Harvey la agredió o no, informó The Hollywood Reporter.

La actriz señaló: “Tenía lo que pensé que eran límites; le dije que no profesionalmente muchas veces a lo largo de los años, algunos de los cuales terminaron con él gritándome, llamándome a actuar y amenazándome, algunas de las cuales lo hicieron decirle a la gente entre risas: ‘ Oh, Kate vive para decirme que no”.

“Habla del status quo en este negocio que yo era consciente de que defenderme y decir no a las cosas, si bien me permitía sentirme intransigente conmigo mismo, sin duda dañaba mi carrera y nunca fue algo que sentí apoyado por nadie más que Mi familia.”, indicó la actriz.

La sentencia a Harvey Weinstein y su tranquilidad

Cuando las acusaciones contra Weinstein comenzaron a ver la luz pública, Kate Beckinsale comentó lo que pasó y también las consecuencias que había para quienes se atrevían a advertir del comportamiento del productor.

Un amigo de ella había sido vetado de Miramax por advertir a una joven sobre Harvey.

Una vez que la sentencia apareció, la actriz confesó sentirse aliviada al saber que estaría 23 años tras las rejas, un alivio que sabe que comparte con otras mujeres a las que agredió o violó.

Concluyó,”habiendo dicho eso, los crímenes que no son crímenes, el acoso inhumano y el abuso encubierto para los cuales todavía no hay manera de denunciar sin importar a quién se los cuentes (y yo lo hice) tienen que desaparecer. Espero y rezo para que nosotros como industria podamos comenzar a prohibir todos los abusos de poder a todos los géneros. Para que podamos exponerlos y eliminarlos para siempre”.

La carrera de Kate

Pese a los embates que vivió gracias a Harvey Weinstein, la británica supo ganarse un espacio en Hollywood y continúa siendo una figura importante en la industria.

Sin embargo, durante las últimas semanas está en la polémica, luego de publicar imágenes, que luego borró, para referirse al acoso que vive en redes sociales por sus operaciones estéticas.

Recientemente, la actriz de 50 años estuvo internada en un hospital, por lo que se especuló que estaba ingresando por una cirugía estética y muchos criticaron los supuestos cambios que vivió su rostro producto de este tipo de procedimientos, indicó ABC.

La actriz salió a hablar a través de redes sociales indicando “Odio hablar de esto porque odio añadir algo a esta conversación, pero lo hago porque el acoso insidioso de cualquier tipo con el tiempo pasa factura”.

Kevin comentó que cada vez que publica algo la critican por estar “obsesionada” con parecer más joven, lo que calificó como bullying. Aclaró que no lo hace y que lo que más lamenta es que son mujeres las que la acosan.

También se refirió a los problemas de salud que sí la han aquejado en su vida, como la ansiedad severa, ataques de pánico e incluso un ataque al corazón.

“El hecho de que una de las principales cosas por las que me acosan es la suposición de que no puedo soportar la idea de envejecer es tan profundamente irónico cuando todo lo que me consume de terror es pensar que vería el final de mi vida con 20 años” consignó.

Finalizó señalando “Insto a todos a mostrar compasión y empatía en lugar de difundir el odio y la negatividad”, recibiendo comentarios positivos, aunque luego borró la publicacion de sus redes.