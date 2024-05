Hamilton niega estar en contacto con Ferrari antes de su arribo: "Me centro en cómo podemos ganarles"

Lewis Hamilton está a solo meses de cambiar de escudería en la Fórmula 1 y de dejar su legado en Mercedes para vestirse con el 'rojo' de Ferrari.

Uno de los movimientos que sorprendió a todos en la Fórmula 1 a comienzo de temporada fue el anuncio del traspaso de Lewis Hamilton desde Mercedes a Ferrari, un cambio que dará un nuevo impulso al ‘Cavallino Rampante’ para romper le hegemonía de Red Bull en el ‘Gran Circo’.

Sin embargo, por este 2024 aún se encuentra defendiendo los colores de la escudería alemana, a la espera de poder sumar puntos para dejar en algo y finalizar con un buen sabor su legado junto a Mercedes.

No obstante, mucho se habla de que no está haciéndolo de la mejor manera en la temporada y muchos rumores en el mundo motor apuntan a que está dejando pasar el tiempo para llegar a Ferrari.

Es por eso que el propio Hamilton salió al paso de dichas informaciones y en declaraciones recogidas por Racing News 365, Lewis aseguró que por ahora “toda la atención se centra en cómo podemos ganarles”.

“No estoy en contacto con el equipo Ferrari”

“En realidad no estoy en contacto con el equipo Ferrari. Observo desde lejos, pero toda la atención se centra en cómo podemos vencerlos. Cómo podemos ganar. Así que ahí es donde va toda mi energía”, indicó.

Posteriormente complementó sus dichos asegurando que “en este momento mi corazón está todavía con Mercedes y realmente quiero seguir entregando y levantarlos”.

“Ese no es sólo mi trabajo, sino mi deseo este año. Y por difícil que haya sido, seguimos unidos y estoy muy orgulloso de todos con los que trabajo. Y realmente espero que el año mejore. No quiero decir que no pueda empeorar, pero sin duda creo que mejoraremos”, reveló de su presente en Mercedes.

Lo cierto es que por ahora, Hamilton está viviendo una de sus peores temporadas junto a Mercedes, luego de ubicarse en la novena posición de la clasificación general con 33 unidades.

Resta que pasen los meses y los 18 fechas de la F1 de la temporada para ver a Hamilton vestido con el ‘Rojo’ de Ferrari junto a Charles Leclerc.