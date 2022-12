Una serie de coquetos comentarios compartidos en redes sociales por el animador de Pasapalabra, Julián Elfenbein, y la actriz Mane Swett, dejaron entre ver que entre ellos habría algo más que una amistad, o así lo concluyeron sus seguidores.

Fue luego de que la intérprete de “Catalina” en Papi Ricky subiera un video promocionando productos de belleza para navidad que se dio la coqueta interacción.

“Quiero el mío 😢”, le escribió Julián Elfenbein a lo que Mane Swett le respondió: “Tengo elegido un producto especial para tí”. Sin embargo, los comentarios no pararon ahí, pues más adelante el animador le afirmó: “Love you” (“Te amo” en español).

Francisca García Huidobro sobre la relación

Los rumores de relación entre ambos han rondado hace tiempo, desde que coincidieron en el programa de CHV, ¿Quién es la Máscara?, no obstante, ninguno ha confirmado o desmentido la información.

Quien dejó entrever que la relación es real fue la mejor amiga de Julián, Francisca García Huidobro. La “Dama de hierro” participó la noche de este jueves en Socios de la Parrilla ocasión en la que afirmó sentir celos por la relación de su amigo.

“Yo ahora igual molesto a Julián con la Mane Swett… De hecho, no le dirijo la palabra hace como tres semanas porque esas cosas me pican, me dan celos”, afirmó entre bromas.