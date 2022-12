El bailarín y ex chico Axé Fabrizio Vasconcellos se refirió a las fotos desnudo que se filtraron a la prensa a inicios de los 2000 durante la cúspide de su carrera, apuntando que sus excompañeros de Porto Seguro fueron los responsables de entregarlas a la prensa.

El también ex chico reality estuvo presente en el programa Juego Textual donde el animador del programa, Sergio Lagos, le preguntó respecto a dichas postales.

Según el relato de Vasconcellos, aquellas fotos se las tomó cuando tenía 18 años, al trabajar para una revista gay brasileña. “Ahí salían futbolistas, artistas, gente conocida, y para mí que me consideraran para esa revista era muy bueno, un puntapié para mi carrera”, recordó.

Asimismo, apuntó que si bien “en Brasil claramente somos más desinhibidos”, “las circunstancias en que llegaron a Chile esas fotos fueron terribles”.

Esto debido a que las imágenes fueron utilizadas plenamente en su contra luego de haber sido expulsado del grupo Porto seguro junto a su entonces pareja, Vivi Rodrigues, con quien fundó Porto Bahía.

“No contentos con sacarnos del grupo, fueron a Brasil, buscaron la revista y la tiraron a Víctor Gutiérrez para que las mostrara en CHV. Aparte de sacarme, tiraron la revista para tratar de hundirme totalmente”, confesó.

Sin embargo, y pese a la intención de sus excompañeros, Fabrizio Vasconcellos admite que dicha filtración de fotos acabó jugando a su favor. “Yo tenía un público que era infantil, pero tras las fotos llegó a un público más grande”, explicó.

De todas formas, lamentó que “me molestan hasta el día de hoy por esas fotos. Yo creo que gran parte de mi carrera fue porque estaba bien parado en las fotos”, bromeó.

Al ser consultado sobre si lo haría de nuevo, por ejemplo, en una plataforma como Only Fans, el brasileño se negó. “Hoy soy un poco más tímido. A ese nivel, no digo que no me guste o que no lo apruebo”, dijo.

“De ninguna manera, soy cero pudoroso, pero no es algo que tengo en mente. No lo descarto, pero no es lo mío ahora. Nunca lo he pensado”, añadió.