El bailarín Fabricio Vasconcellos se sinceró sobre las polémicas que han marcado su carrera y una lucrativa propuesta por una “noche de pasión”.

En el programa Juego Textual, Vasconcellos contó que hace 18 años, tras un evento, una mujer le ofreció 10 millones de pesos para pasar la noche con él.

“Entró una mujer al camarín donde me estaba tomando fotos y me dijo ‘Quiero pasar una noche contigo, te ofrezco 10 millones’. Así, cara de raja”, recordó el también chico reality.

Eso sí, confirmó que no aceptó la propuesta. “Uno se puede hacer el canchero, pero hay cosas en las que uno no tranza”, sentenció.

“Uno se pone nervioso en una situación así, me reí y lo tiré para la talla, no más, súper apagado. Porque si uno está soltero y hay onda, puede pasar, pero que traten de comprarte es raro”, agregó.

Pese a la incómoda situación, Vasconcellos afirmó que no sintió que estuviera siendo cosificado por su físico. “No, yo me sentía la raja. 10 palos no está mal pagado”, bromeó.

“En esa época yo era muy famoso. Todas querían tomarse fotos conmigo, tocarme, agarrarme”, recordó.

Fabricio Vasconcellos y sus fotos desnudo

Durante la conversación, Fabricio también recordó la polémica por unas fotos desnudo que se filtraron en su época de mayor éxito.

Según explicó el bailarín, se las tomó cuando tenía 18 años, para una revista gay brasileña. “Ahí salían futbolistas, artistas, gente conocida, y para mí que me consideraran para esa revista era muy bueno, y allá somos más desinhibidos para estas cosas”, indicó.

Lo malo es que años después las usaron en su contra, cuando, tras ser desvinculado del grupo Porto Seguro junto a su novia de ese entonces, Vivi Rodrigues, fundó con ella un nuevo grupo, Porto Bahía.

“Entonces mis ex compañeros fueron a Brasil, trajeron las fotos y se las mandaron a Víctor Gutiérrez para que las mostrara en CHV”, afirmó. “Tiraron la revista para tratar de hundirme totalmente”, acusó

“Yo tenía un público infantil, pero tras las fotos llegó gente grande. Me molestan hasta el día de hoy por esas fotos. Yo creo que gran parte de mi carrera fue porque estaba bien parado en las fotos”, bromeó.

No obstante, descarta que pueda hacer algo similar hoy en día. “Soy cero pudoroso, pero no es algo que tengo en mente. No es lo mío ahora, nunca lo he pensado”, dijo.