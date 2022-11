José Antonio Neme nombró a su ex dupla televisiva, Diana Bolocco, como su "peor amiga" debido a la salida de la comunicadora del matinal.

Durante la mañana de este jueves el periodista José Antonio Neme quiso comentar respecto a su relación con Diana Bolocco, con quien compartió la animación de Mucho Gusto hasta agosto de año.

El comunicador se encontraba compartiendo con Pamela Díaz y Chiqui Aguayo quienes, a modo de entretención, realizaban diferentes preguntas tanto a él como a su dupla, Karen Doggenweiler.

Así, los animadores fueron consultados sobre su “peor amigo de la televisión”, a lo que Doggenweiler apuntó a “Julian Elfenbein, porque quiero verlo y no he podido”.

Sin embargo, Neme también quiso transparentar su postura. “La Diana Bolocco, porque me dejó botado aquí en este matinal”, dijo, a lo que Díaz bromeó al respecto, mencionando: “qué desubicada”.

De todas formas, el periodista quiso continuar en sus dichos. “Se fue. Me abandonó del programa. Si me preguntas mi peor amigo, o la menos amiga, la Diana… (por) abandono de hogar”, recalcó.

Asimismo, continuó con su desahogo, asegurando que entonces la animadora “dijo: ‘voy a hacer ‘El Retador’ y vuelvo’. Y no volvió más”, a lo que Doggenweiler aseguró entonces que “el problema es tuyo, porque le creíste”.

“Era súper obvio que no iba a volver, porque de ahí podía hacer otro estelar”, explicó la ex rotro de TVN.

“Diana Bolocco me dijo ‘José, hago el programa y vuelto altiro’. Y no lo hizo”, reiteró José Antonio Neme.

Poco después, la propia Pamela Díaz también respondió a aquella pregunta. “Enemigas no tengo, pero sí estoy distanciada de Rocío Marengo”, confesó.

José Antonio Neme y la salida de Diana Bolocco

En agosto de este año, el propio periodista admitió haberse sentido lastimado por la salida de la ex Mucho Gusto. “A mí me dolió su salida, porque a la Diana le tomé mucho cariño e hicimos un trabajo de verdad muy serio durante un año”, aseguró en el extinto Me Late.

“La Diana se fue con el máximo cariño del equipo. Hasta hoy la echamos de menos. No hubo ninguna cosa personal, aquí fue simplemente una decisión de ella que el canal respetó”, aseguró entonces.